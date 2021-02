Odvetnica Jamieja Spearsa pravi, da se ljudje motijo: On je rešil Britney

"Razumem, da si vsaka zgodba želi imeti svojega zlobneža, a v tem primeru so se ljudje zelo zmotili," je povedala Thoreenova: "To je zgodba o zelo ljubečem, predanem in zvestem očetu, ki svojo hčer želi rešiti iz življenjsko nevarne situacije. Ljudje so Britney izkoriščali in ji škodovali. Jamie je Britney rešil življenje."

Jamie je vzpostavil skrbništvo nad svojo hčerko v času ekstremnih okoliščin, ko je bilo pevkino duševno stanje resnično na nitki. Leta 2003 je namreč Britney doživela živčni zlom in takrat je Jamie stopil v akcijo ter poskrbel, da je s hčerko vse v redu. Trenutno je soskrbnik svoje hčerke in njenega premoženja, kar v praksi pomeni, da skupaj s finančnim podjetjem skrbi za njeno premoženje, ji odreja, kdaj gre lahko na potovanje, kdaj se lahko sama vozi v svojem avtomobilu, kdaj lahko vidi svoje otroke in še in še. Oboževalci so prepričani, da Jamie svojo hčer drži v ujetništvu in izkorišča njeno bogastvo, ki ga je prislužila s trdim delom in pevskim talentom.

Britney sicer skozi svoje odvetnike pravi, da si ne želi, da bi bil njen oče njen skrbnik in da se, dokler se to ne spremeni, ne bo vrnila na odre in ne bo snemala novega glasbenega materiala. Pevka in oče naj se ne bi slišala že od preteklega poletja in naj sploh ne bi bila v rednem stiku, kar bi se za skrbnika spodobilo.

Thoreenova pravi, da je leta 2008 Jamie poskrbel, da je Britneyjino premoženje iz 26 milijonov evrov spremenil v 58 milijonov evrov, ker naj bi vedel, kako svojo hčer motivirati in jo usmerjati. No, nekateri pevkini prijatelji in oboževalci pa so mnenja, da je Jamie svojo hčer skoraj da ne prisilil v nastop in v rezidenco v Las Vegasu, kjer je vsak večer priredila enega največjih spektaklov v mestu iger na srečo. "Jamie je sodeloval z njo. Ko želi nastopati, nastopa. Ko želi posneti album, posname album. In ko želi svoje življenje živeti, kot si ona želi, kot normalna oseba, ji to Jamie poskuša omogočiti."

A vprašanje ostaja: Zakaj je Britney prek svojih odvetnikov javnosti in sodnikom sporočila, da se svojega očeta boji? "V letu 2020 sta se Britney in njen oče veliko pogovarjala. Pravzaprav so že v začetku lanskega leta vsi skupaj kot družina čas preživljali v domači Louisiani. Družili so se, peli in delali na družinskem vrtu. Jamie je vsak večer pripravil obrok, ki ga ima pevka najraje in so skupaj uživali ob hrani. V tistem času Britney ni nikoli izrazila skrbi, da jo je strah lastnega očeta. Nikoli ni prosila, da odstopi z mesta skrbnika."