Odvetnica Johnnyja Deppa še vedno ohranja stik z zvezdnikom

Med sojenjem med Johnnyjem Deppom in njegovo nekdanjo ženo Amber Heard je bila nepričakovana zvezda lepa odvetnica slavnega igralca. Številni oboževalci so navijali za to, da bi bila Camille Vasquez in Depp v zvezi, a ona nikoli ni potrdila, da se med njima plete kaj več kot zgolj prijateljstvo in poslovna vez.

Leto dni po odmevnem sojenju med Johnnyjem Deppom in njegovo nekdanjo ženo Amber Heard je za revijo People spregovorila takratna igralčeva odvetnica Camille Vasquez, za katero so namigovali, da je v zvezi s svojim slavnim klientom. Kot je dejala, sta ohranila stik: "Z Deppom sem nazadnje govorila po telefonu pred nekaj meseci, vendar si pogosto dopisujeva. Nekaj nas je, ki si z njim dopisujemo in mu pošiljamo elektronsko pošto, čestitali smo mu za uspeh, ki ga je dosegel v zadnjem letu."

icon-expand Camille Vasquez in Johnny Depp FOTO: Profimedia

"Bliža se njegov veliki dan, saj bo 9. junija star 60 let, tako da sem prepričana, da bo praznoval z imobilizirano nogo, saj ima, kot ste videli, poškodbo gležnja, sumijo celo na zlom," je dejala Camille. Johnny se je namreč po premieri filma Jeanne du Barry v Cannesu ponesrečil in si poškodoval gleženj. Zaradi zloma in okrevanja je moral s svojo skupino preložiti ameriško turnejo.

Camille je povedala še, da se je pravna ekipa, ki je pred enim letom dobila skoraj milijon evrov vredno sodno bitko, imenovala Črni biser po jadrnici Jacka Sparrowa, Deppovega lika v franšizi Pirati s Karibov. To je tudi ime skupine, v kateri komunicirajo. "Tako sem ponosna na delo, ki smo ga opravili. Nisem opravila vsega sama, to je odlična ekipa sodelavcev, ki so se trudili delo opraviti čim bolje. Še vedno smo skupaj in pazimo drug na drugega," je dodala Vasquezova.