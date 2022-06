Odvetnica Johnnyja Deppa zanikala razmerje: To je seksizem!

Zadnji mesec nista bila v ospredju le Amber Heard in Johnny Depp, ki sta se znova znašla v sodni bitki, veliko pozornosti javnosti je pritegnila tudi lepa odvetnica Johnnyja Deppa, Camille Vasquez. Ker sta z 58-letnim igralcem delovala zelo sproščeno drug z drugim, so se hitro pojavile govorice, da se med njima plete nekaj več, odvetnica pa je jasna: "To je seksizem!"

Odvetnica Johnnyja Deppa, Camille Vasquez, se zaveda govoric, ki krožijo po internetnih straneh in namigujejo na to, da sta z igralcem tudi romantično povezana. Camille je za revijo People pojasnila, da je njun odnos striktno profesionalen, govorice pa jo kot odvetnico celo žalijo.

"Kot kaže to spada k temu, da sem ženska, ki opravlja svoje delo," je za revijo People povedala odvetnica in dodala: "Razočarana sem nad tem, da so določeni mediji podprli govorice, da je moj odnos z Johnnyjem, ki je moj prijatelj in klient že štiri leta in pol, neprofesionalen in neprimeren. Nad tem sem bila res razočarana."

Camille Vasquez in Johnny Depp

"Skrbim za svoje stranke, mi pa smo preživeli veliko skupnega časa. In v mislih imam celotno ekipo, tudi Johnnyja. Imam kolumbijske in kubanske korenine, vsakega objamem in ne sramujem se tega," je povedala odvetnica in dodala, da je delo njena ljubezen, ko pa ljubi, ljubi zelo močno. Spregovorila je tudi o svojem odnosu z igralcem: "Ta moški se je boril za svoje življenje, moje srce pa se je lomilo, ko sem ga dan za dnem gledala na sodišču, kjer je poslušal najhujše obtožbe proti sebi. Naredila sem vse, da bi mu lahko nudila vsaj delček tolažbe, to pa sem mu izkazala z držanjem za roko in s tem, da se je zavedal, da mu celotna ekipa stoji ob strani in se bori zanj, ker si to tudi zasluži."

