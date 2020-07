Odvetnica Roberta De Nira potrdila, da se je igralec znašel v finančni stiski

Nekdanja soproga ameriškega igralca Grace Hightower je na sodišču povedala, da ji je Robert De Niro , s katerim sta se po 20 letih zakona razšla leta 2018, omejil vsoto dviga s kreditne kartice, poroča Page Six. To pa se lahko glede na predporočno pogodbo zgodi le, ko se igralec znajde v finančni stiski.

Odvetnica Caroline Krauss je potrdila, da so v Nobu aprila zabeležili skoraj tri milijone evrov izgube, maja pa skoraj dva milijona evrov izgube. Pred kratkim je moral po besedah odvetnice vlagateljem plačati več kot 400 tisoč evrov, ob tem pa si je moral denar izposoditi pri poslovnih partnerjih. Prav tako ga bremeni predporočna pogodba s Hightowerjevo, saj mora ženi vsako leto nakazati milijon evrov, če je njegov zaslužek več kot 13 milijonov na leto.

50 odstotni padec prihodkov je potrdila tudi odvetnica De Nira, ki je povedala, da se je igralec znašel v finančni stiski, ker je moral kot solastnik zaradi pandemije koronavirusa omejiti poslovanje restavracijske verige Nobu in hotela Greenwich.

"Njegovi računovodski in poslovni partnerji ocenjujejo, da bi lahko v najboljšem primeru letos zaslužil le 6,5 milijona evrov," je dejala Kraussova. Za najnovejši De Nirov filmski projekt The Irishman je večino izkupička dobil vnaprej, zato bo njegov prihodek v tem letu večinoma odvisen od restavracijske verige in hotela.