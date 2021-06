Odvetnica za ločitve: Kaj skrivata Melinda in Bill Gates?

Ayesha Vardag, odlična odvetnica za ločitve, je dejala, da ne verjame vzroku za ločitev, ki sta ga uradno navedlaBill in Melinda Gates. Njenemu mnenju pa se pridružujeta tudi priznani odvetnici Harriet Newman Cohen in Martha Cohen Stine. Vse tri se strinjajo, da se pari, ki imajo tolikšno skupno premoženje in dolg zakon, ne ločujejo zaradi nepremostljivih razlik ali prešuštva. Nobena od treh odvetnic podrobnosti ločitve Gatesovih ne pozna in niso imele vpogleda v ločitveno dokumentacijo.