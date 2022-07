Odvetnik Armieja Hammerja zanikal, da ta dela kot hotelski vratar

Uporabniki družbenih omrežij so sprožili govorice, da igralec Armie Hammer dela kot vratar v enem izmed hotelov na Kajmanskih otokih, kamor se je zatekel po obtožbah zlorab, ki so se pojavile leta 2021. Govorice so se pojavile po tem, ko je nekdo našel letak, na katerem naj bi bila igralčeva podoba, poroča Variety . Identiteta tistega, ki je letak ustvaril, ostaja neznana, na fotografiji pa naj ne bi bil 35-letnik.

"Sem tvoj osebni hotelski vratar in pomagal ti bom, da boš počitnice preživel kar se le da udobno," je z napisom in fotografijo vabil letak. Ob igralčevih obljubah je letak ponujal še ugodnosti za izlete, restavracijsko ponudbo in potapljanje na dah. Čeprav je bila potegavščina mišljena kot lokalna šala, je hitro našla pot do svetovnega spleta in družbenih omrežij.

Na družbenem omrežju Twitter ga je delila tudi producentka Muna Mire, ki je zapisala: "Starši mojega prijatelja so počitnikovali na Kajmanskih otokih, njihov hotelski vratar pa je bil Armmie Hammer. Še kar ne morem preboleti." Objavo je pozneje izbrisala.