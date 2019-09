Odvetnik ASAP Rockyja v Stockholmu večkrat ustreljen

Ugledni švedski odvetnik Henrik Olsson Lilja , ki je na sodišču na Švedskem zastopal raparja ASAP Rockyja , je bil v Stockholmu večkrat ustreljen. Obvestilo o streljanju v švedskem glavnem mestu so policisti prejeli v petkovih jutranjih urah in kasneje potrdili, da je bil poškodovan Rockyjev odvetnik, ki je raperja zastopal po aretaciji zaradi napada 19-letnika med uličnim pretepom konec junija.

Henrik je trenutno v resnem, a stabilnem stanju. Napad se je po poročanju tujih medijev zgodil zaradi osebnih zadev, ki vključujejo odvetnico, ki je že večkrat sodelovala s poškodovancem. Odvetnik je bil po odhodu iz svojega stanovanja ustreljen v glavo in prsni koš, po poročanju švedskega časnika Expressen pa naj bi nato sam poklical policijo s sosedovega telefona.

Priča je povedala, da je bil Olisson ustreljen, medtem prerivanjem z napadalcem, ki pa je kasneje pobegnil s prizora nesreče. Več oseb so že zaslišali v zvezi s streljanjem, ki ga preiskujejo kot poskus umora.

Švedski odvetnik je bil sicer prvi zadolžen za zastopanje ameriškega raperja, a ga je na sojenju nato nadomestil odvetnik Slobodan Jovičić. ASAP Rocky, katerega pravo ime je Rakim Mayers,je bil na koncu sojenja spoznan za krivega za napad na 19-letnega Mustafe Jafarija na Švedskem. 30-letnemu raperju so izrekli dveletno pogojno kazen in odredili plačilo odškodnine žrtvi.

Obsojeni raper je imel sicer ogromno podpornikov, ki so zahtevali njegovo izpustitev, zvezdniku pa se je v bran postavil tudi predsednik Donald Trump, ki je dejal, da gre v tem primeru za diskriminacijo afriško-ameriške skupnosti. Oglasili pa so se tudi nekateri ameriški zvezdniki, kot sta Kim Kardashian West in njen mož Kanye West. Nicki Minaj in Post Malone pa sta se znašla med okoli 500.000 podpisniki peticije, ki sta zahteva, da glasbenika izpustijo proti varščini.