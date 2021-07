Odvetnik Britney Spears bo ubral bolj agresiven pristop

Mathew Rosengart se je že zavzel, da bo Britney čim prej rešil iz skrbništva, v katerem se počuti zlorabljeno, napovedal pa je tudi bolj agresivno taktiko. Zvezdničino življenje in finance že več kot deset let upravlja njen oče Jamie Spears, Rosengart pa je pred dnevi pred losangeleškim sodiščem Stanley Mosk Courthouse dejal: "Moja pisarna in jaz bomo reagirali hitro in agresivno, da Jamieja čim prej izločimo iz skrbništva, če prej ne odstopi sam."