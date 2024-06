Odvetnik Justina Timberlaka pravi, da bo neumorno branil zvezdnika

Odvetnik pevca Justina Timberlaka je v izjavi za javnost sporočil, da se vesli, da bo zvezdnika neumorno branil pred sodnikom, ko se bo ta zagovarjal zaradi vožnje pod vplivom. 43-letnika so pred dnevi ustavili policisti, ker ni upošteval prometnih znakov in z vozilom zapeljal na nasprotno stran cestišča. Pozneje naj bi odklonil test alkoholiziranosti, kot so poročali tuji mediji, pa naj bi bil pevec vidno opit, saj je imel težave z ravnotežjem.

OGLAS

Pevec Justin Timberlake je bil pred dnevi aretiran zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Trenutno sicer ni še povsem jasno, ali je šlo samo za alkohol ali tudi drug substance. Po poročanju ABC News so ga policisti ujeli v Hamptonsu, priljubljenem počitniškem naselju v New Yorku, zaradi prekrška pa se je že zagovarjal na sodišču v Sag Harborju. Pevca so na sodišče po deveturnem priporu pripeljali vklenjenega v lisice, po zagovoru pa je bil brez plačila varščine izpuščen iz pripora in je sodišče zapustil brez spremstva policije.

Justin Timberlake se bo moral pred sodnikom zagovarjati 26. julija, neumorno pa ga bo branil odvetnik Edward Burke mlajši . FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnik se bo moral 26. julija zagovarjati pred sodnikom, je potrdil urad okrožnega tožilca okrožja Suffolk, Timberlake pa naj bi to storil na daljavo."Veselim se, da bom odločno branil gospoda Timberlaka teh obtožb," je za tiskovno agencijo AP Media povedal njegov odvetnik Edward Burke mlajši in dodal:"Ob pravem času bom imel veliko za povedati, vendar trenutno čakam na dokaze urada okrožnega državnega tožilca."

Timberlake je trenutno na ameriški turneji, s katero promovira svoj šesti album Everything I Thought It Was, prihodnji mesec pa se bo odpravil tudi v Evropo, zato njegov zagovor na sodišču sovpada s koncertom na Poljskem. Kot so poročali ameriški mediji, zvezdnika policista, ki sta ga ustavila, nista prepoznala, njegove oči pa naj bi bile krvave in steklene, v njegovem zadahu pa sta zavohala alkohol, kar sta zapisala tudi v svoje poročilo. Zaradi opistosti naj bi bil otežen njegov govor, izkazal pa se ni niti na testu ravnotežja.