Odvetnica Kevina Spaceyja zanika, da je igralec plačal družini toženca, da bi se rešil tožbe

Hollywoodskega zvezdnika Kevina Spaceyja je več moških obtožilo spolnega nadlegovanja, zaradi tega se je znašel tudi na sodišču, med njimi je bil tudi moški pod psevdonimom John Doe. Tuji mediji tako pišejo, da je moški, masažni terapevt, leta 2017 zvezdnika obtožil spolnega nasilja, napada, namernega povzročanja čustvenih stisk in zadrževanja proti njegovi volji, do tega naj bi prišlo oktobra 2016. Sojenje naj bi potekalo na zveznem sodišču junija 2020, toda primer je bil opuščen, potem ko je tožilec septembra umrl za rakom, sta zapisala Variety in The Hollywood Reporter.

Ameriški mediji pa zdaj poročajo, da se je igralec pogodil z družino umrlega in to zunaj sodišča, in kakor trdi igralčev odvetnik, v igri ni bil denar. "V nasprotju z nekaterimi novicami gospod Spacey ni plačal za poravnavo," je za Los Angeles Times povedala Spaceyjeva odvetnica Jennifer L. Keller. "Družina toženca se je preprosto odločila, da tožbe ne bo nadaljevala, niti je ne bodo ponovili v prihodnosti, vsi smo se strinjali z razveljavitvijo." Mediji še dodajajo, da sta se obe strani strinjali, da plačata svoje sodne stroške.

Do poravnave je le nekaj dni po tem, ko je zaradi samomora umrl še en tožnik, Ari Behn in potem, ko je igralec objavil kriptičen videoposnetek, ki nakazuje, da je najboljši način, kako ravnati z nasprotniki, "ubiti jih s prijaznostjo."