Odvetnik potrdil: Ana Ivanović in Bastian Schweinsteiger se ločujeta

Ko so se pred dnevi pojavile fotografije, na katerih se nekdanji nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger poljublja z dekletom, ki ni njegova dolgoletna soproga Ana Ivanović , je postalo jasno, da so govorice o njunem razhodu resnične. Sedaj jih je potrdil tudi odvetnik nekdanje teniške igralke, ki je v kratki izjavi razkril, da se par, ki se je poročil leta 2016, po devetih letih ločuje.

Kristijan Scherz, odvetnik Ane Ivanović, je v kratki izjavi sporočil, da se par ločuje, kot razlog pa navedel nepremostljive razlike med zakoncema. Mnogi so ob tem takoj sklepali, da je nepremostljiva razlika Silva Kapitanova, dekle, ki so jo pred dnevi opazili v družbi Schweinsteigerja, 40-letnik in njegova nova izbranka pa svoje naklonjenosti drug do drugega nista skrivala niti v javnosti, saj sta se na plaži v Grčiji poljubljala, objemala in uživala ob kopanju.