Odvetnik R. Kellyja zavrača poročilo o poroti, ki naj bi odločala o njegovem primeru

Eden najbolj priljubljenih ameriških R&B pevcev, znan po pesmi I Believe I Can Flyin številnih drugih, 52-letni R. Kelly, je spet prišel na naslovnice časopisov in v medije po zaslugi šokantnega novega šestdelnega dokumentarca Surviving R. Kelly (Preživeti R. Kellyja), ki so ga prikazali v prvem tednu januarja.

Serija podrobno opisuje njegovo zgodovino obtožb zaradi pedofilije, ki so stara skoraj tri desetletja, saj so zelo neposredno o vsem skupaj spregovorile (takrat večinoma mladoletne) žrtve, starši žrtev ter njegova nekdanja žena Andrea Kelly, ki so ga obtožile fizičnih, spolnih in duševnih zlorab.

Pretekli teden se je razkrilo, da je odvetnikMichael Avenattizastopal človeka, ki je imel posnetek, na katerem naj bi Kelly seksal s 14-letno deklico in po njej uriniral. Domnevni trak je bil predan organom državnega tožilstva okrožja Cook v Chicagu v Illinoisu, ki je prejšnji teden sklical poroto v tajnosti. Vendar pa je Kellyjev odvetnik Steven Greenberg za TMZ izjavil, da to ni res.