Odvetnik toži pokojno Aretho Franklin

Po poročanju tujega medija TMZ naj bi Gregory Reed, odvetnik pokojne soul legende Arethe Franklin, slednjo tožil za več kot 50.000 evrov. V dokumentih, ki naj bi bili posredovani TMZ-ju, naj bi se nahajali dokazi, ki pričajo o tem, da pokojna pevka svojemu odvetniku ni izplačala njegovih uslug za kar šest let dela. Med drugim naj bi mu dolgovala plačilo za pogajanja ob izdaji njene zadnje plošče pri založbi Atlantic Records.

Aretha je umrla avgusta letos, za njo pa naj bi ostala zapuščina v vrednosti približno 80 milijonov evrov. TMZ navaja, da naj bi Reed zadnje izplačilo s pevkine strani prejel avgusta 2012, znesek pa naj bi znašal slabih 10.000 evrov.

Da pokojna kraljica soul glasbe ni dala veliko na pravne zadeve, priča tudi dejstvo, da je svet zapustila brez zapisane oporoke. Njeni štirje sinovi – 63-letni Clarence, 61-letni Edward, 54-letni Ted in 48-letni Kecalfbodo tako morali počakati še nekaj časa, preden bodo izvedeli, do kolikšnega dela materinega premoženja so upravičeni. Don Wilson, eden izmed pevkinih odvetnikov, je ob dejstvu, da Aretha ni napisala nikakršne oporoke, podal pojasnilo za javnost: ''Poskušal sem jo prepričati, naj čimprej spiše oporoko ... Razumela je, da je to nekaj, kar bo potrebno storiti, ni pa na to gledala kot na nekaj nujnega ...'' Revizijo njenega premožeja bo v tem primeru opravila odvetniška služba.