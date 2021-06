Odvetnika R. Kellyja podala prošnjo za odstop od primera

Odvetnika Mike Leonardo in Steven Greenberg sta za ameriške medije potrdila, da sta sodnici Ann Donnelly poslala pisno prošnjo, v kateri sta med drugim zapisala, da je glasbenika v trenutnih razmerah nemogoče ustrezno zastopati ter da se zavedata, da sta prošnjo poslala pozno, a da vseeno upata, da bo sodišče njuno željo upoštevalo. "Kot odvetnika, ki skrbita za interes stranke, sva čutila, da ni bilo ustrezno, da so odvetniki, ki nikoli niso delovali pri zveznem sodnem procesu, nosili toliko odgovornosti pri primeru," je povedal Greenberg. Podobno je medijem sporočil tudi Leonardo, ki je dodal, da Kellyju želi veliko uspeha.

Preostala glasbenikova odvetniška ekipa se je na novico odzvala s skupno izjavo za Fox News, v kateri je dejala: "Edini komentar, ki ga trenutno imamo, je ta, da je gospod Kelly z obema odvetnikoma prekinil sodelovanje, še preden sta prošnjo posredovala sodnici." Greenberg in Leonardo sta novico zanikala. Točen razlog za oddano prošnjo zaenkrat še ni jasen, je pa eden od odvetnikov v preteklosti na Twitterju večkrat izrazil svoje nezadovoljstvo s potekom sojenja.

Pevcu in nekdanjemu zvezdniku, katerega pravo ime je Robert Sylvester Kelly, sodijo že od leta 2019. Prve obtožbe so bile podane po izidu dokumentarnega filma Preživeti R. Kellyja (Surviving R. Kelly), v katerem so bila opisana grozodejstva, ki jih je prestajalo sedem žensk in deklet, vključno z njegovo ženo.