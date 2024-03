Odvetniki Aleca Baldwina prosijo za umik obtožb nenamernega uboja

Po razpletu sojenja, v katerem so orožarko filma Rust Hannah Gutierrez-Reed spoznali za krivo nenamernega uboja direktorice fotografije Halyne Hutchins , je pred vrati že novo sojenje v zadevi, kjer bodo razsojali o krivdi igralca Alec Baldwina , ki je bil tisti, ki je v rokah držal rekvizitno pištolo, katere streli so bili usodni za 42-letnico. Poškodovan je bil tudi režiser filma Joel Souza .

Hollywoodski igralec se sooča z dvema točkama obtožnice nenamernega uboja, eno zaradi malomarne uporabe strelnega orožja in drugo zaradi neupoštevanja ustrezne previdnosti – in se sooča z največ 18 meseci zapora, če bo spoznan za krivega. A njegovi odvetniki trdijo, da je po tem, ko je bila obtožnica enkrat že umaknjena, nato pa so jo ponovno vložili, sedaj vendarle dovolj. "Gre za zlorabo sistema in zloraba nedolžne osebe, katere pravice so bile poteptane," so zapisali.

Odvetniki so se za ta korak odločili le osem dni po tem, ko je porota v ločenem sojenju spoznala orožarko Hannah Gutierrez za krivo nenaklepnega umora. Kazen naj bi bila izrečena 15. aprila in ji grozi do 18 mesecev zapora, medtem ko je sojenje Baldwinu predvideno za 10. julij v Novi Mehiki.