Odvetniki Billa Cosbyja zaradi nepoštenega postopka vložili novo pritožbo

83-letni igralec Bill Cosby je v zaporu od leta 2018, potem ko ga je porota spoznala za krivega treh spolnih napadov in omame. V zadnji pritožbi, ki so jo pred kratkim vložili igralčevi odvetniki, pa so zapisali, da so bila pričevanja petih domnevnih žrtev o dogodkih neupravičena, ker naj bi bili omenjeni dogodki preveč oddaljeni, nekateri celo 40 let. Prav tako so opozorili, da je primanjkovalo podrobnosti ter dejanskega stika s primerom, za katerega so Billu takrat v resnici sodili.