Odvetniki Weinsteinovih žrtev zahtevajo razveljavitev predlagane poravnave

Žrtve, ki jih je Weinstein spolno nadlegoval ali posilil, naj bi dobile odškodnino v skupni vrednosti 16 milijonov evrov, kasneje pa je ameriški sodnik to zahtevo zavrnil, saj naj bi bila nepravična. Sedaj so se oglasili tudi odvetniki žrtev, ki zahtevajo, da se predlog izniči ter da sodišče z nadaljnjimi potezami počaka. Weinstein je vmes namreč vložil prošnjo na stečajno sodišče.

Državna tožilkaLetitia Jamesje pred nekaj tedni potrdila, da bo odškodninski sklad v vrednosti 16 milijonov evrov razdeljen med Harveyjeve žrtve, ki so doživele kakršnokoli nadlegovanje hollywoodskega mogotca, kasneje pa se ameriški sodnikAlvin Hellersteins poravnavo, ki bi pomenila konec dolgoletne sodne bitke zoper Weinsteina, ni strinjal. Sodnik je menil, da so si tožbe med seboj preveč različne, da bi vse skupaj sodile v isto poravnavo. Odvetniki žrtev, ki so nasprotovale predlagani poravnavi, ker je bila vsota prenizka, so sodnikovo odločitev pozdravili. Predlagani znesek bi šel iz stečajne mase Weinsteinovega filmskega podjetja, sam pa pri tem ne bi plačal nič.

Harvey Weinstein se je začetnega predloga glede 16-milijonske poravnave razveselil. FOTO: Profimedia

Zastopniki Weinsteinovih žrtev so zdaj newyorškega sodnika zaprosili, da predlog o večmilijonski vsoti izniči in z nadaljnjimi potezami počaka. "Glavni zmagovalci te poravnave, v kolikor bi bila potrjena, so vsekakor Harvey Weinstein, Robert Weinsteinin nekdanji premožni direktorji družbe Weinstein, ki bodo oproščeni odgovornosti, saj tako nič ne prispevajo k poravnavi," je povedal eden od odvetnikov žrtev.