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Odziv Haalandovega dekleta na novo pričesko viralen: Moj bog, zajokala bom

London, 25. 08. 2026 08.31 pred 35 minutami 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Haaland frizura

Dolgi, svetli lasje so za Erlinga Haalanda preteklost. Pred novo nogometno sezono je presenetil z drastično spremembo pričeske, nad katero je bila njegova partnerka sprva tako šokirana, da je priznala, da bi skoraj zajokala.

Nogometni zvezdnik Erling Haaland je javnost presenetil s spremembo videza. Norveški napadalec je svoje dolge svetle lase, ki so bili leta njegov zaščitni znak, nadomestnil s kratko pričesko. Na spletu je poskrbel za pravo senzacijo, s šalami so se odzvali njegovi številni soigralci in nogometne zvezde, zelo pristno pa je reagiralo tudi njegovo dekle, Isabel Haugseng Johansen.

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Haaland je namreč celoten postopek striženja posnel, video pa nato objavil na svojem YouTube kanalu z naslovom: "Nova sezona, nova pričeska." 26-letni napadalec Manchester Cityja je sprva lase skrajšal, nato pa se odločil za precej bolj radikalno spremembo – brivski aparat je opravil svoje in dolge blond lase so zamenjali zelo kratki.

Isabel je bila zraven in od samega začetka ni skrivala, da jo je odločitev presenetila. Ko je frizer začel striči njegove lase, pa se je zasmejala in rekla: "Mislim, da bom zajokala." V nekem trenutku je celo pobrala odstrižen pramen s tal in presenečeno ponovila: "O, bog." Ko je Haaland zapustil prostor, da so mu pričesko dokončno uredili, se je Johansenova vrnila in zagledala povsem drugačno podobo partnerja. Njena prva reakcija je bila še bolj dramatična. Nato je vendarle priznala, da ji je novi videz všeč: "Lepo je. Mislim, da si srčkan."

Haaland in dekle.
Haaland in dekle.
FOTO: Profimedia

Sam je pojasnil, da je o striženju razmišljal že po svetovnem prvenstvu, vendar za to zaradi obveznosti ni našel časa. Zdaj, ko se je nova sezona začela, pa se mu je zdelo, da je pravi trenutek za nov videz. 

Preberi še Erling Haaland z drastično spremembo – kaj si o tem misli nogometni svet?

Haaland je bil s svojo značilno dolgo pričesko v svetu nogometa prepoznaven že več let, zato je bila sprememba toliko bolj opazna. Njegov novi videz je hitro sprožil odzive tudi med nogometnimi zvezdniki in navijači. Med tistimi, ki so se odzvali, je bil tudi Jude Bellingham, ki je ob fotografiji povzel prvo misel mnogih: "Ni šans."

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KOMENTARJI3

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Jezna lepookica
25. 08. 2026 09.06
Grd je z dogimi ali kratkimi lasi
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0 0
RUBEŽ
25. 08. 2026 08.50
Tudi naša soseda je skrajšala lase, pa nobeden ni jokal.
Odgovori
+0
1 1
Angelina145
25. 08. 2026 08.56
Ti jokas po druzbenih omrezjih
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+1
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