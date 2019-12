Odziv kraljevega dvora: Kraljica Elizabeta se ne bo upokojila

93-letna britanska kraljica Elizabeta II. se ne bo upokojila. Ne zdaj in ne po praznovanju svojega 95. rojstnega dneva, kot so pred kratkim poročali številni tuji mediji. V novicah, ki so pred dnevi preplavile splet, je bilo namreč zaslediti, da naj bi kraljica ob dopolnitvi 95. leta starosti sestopila s kraljevega prestola in vladanje prepustila svojemu sinu, princu Charlesu. Špekulacije so nastale na osnovi preteklega dejanja njenega soproga, princa Philipa, ki je ob dopolnitvi 95. leta napovedal upokojitev in umik iz kraljevih službenih zadolžitev. Z odhodom s kraljevega prestola bi kraljica za seboj med drugim zapustila tudi najdaljšo vladavino ene monarhinje v zgodovini vseh britanskih monarhov doslej.