Odziv Lise Rinne na hčerino odvisnost: Hvala vsem za molitve

Ker je v videoposnetku objokana prosila za pomoč, so se v komentarjih hitro oglasili posamezniki in ji ponudili nasvete. Velika mera podpore je ganila tudi Delilahino mamo Liso, ki je svojo hvaležnost izrazila na svojem profilu: "Hvala vsem angelom, ki so se oglasili, delili svoje zgodbe, poslali ljubezen in molitve. Zelo smo hvaležni za vas in vašo pomoč ter usmeritve," je zapisala 58-letna igralka in zvezdnica resničnostnega šova Real Housewives of Beverly Hills.