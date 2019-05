Odziv na obtožbo, da je z operacijami prišel do izklesanih mišic

32-letni glasbenik Drake, ki je znan tako po svojih samostojnih uspešnicah kot sodelovanju s številnimi slavnimi glasbeniki, na družbenih omrežjih večinoma deli utrinke, na katerih je v družbi prijateljev, na slavnostnih prireditvah, nastopih in podobno, v svojih objavah pa le redko pokaže več gole kože. Ko je to storil pred kratkim in objavil utrinek s plaže, je eden izmed uporabnikov Instagrama njegovo postavo označil za 'lažno' in napisal: ''V Kolumbiji si prestal operacijo ... tvoje mišice so lažne. Nikogar ne boš pretental.''