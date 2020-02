Odziv ob smrti Kirka Douglasa: Umrl je še zadnji filmski velikan

Kirk Douglas, filmski igralec in legenda velikih platen, je umrl v 104. letu in za seboj pustil bogato filmsko zgodovino. Od velikana vesternov in očeta igralca Michaela Douglasa so se poslovile številne hollywoodske zvezde.

"Mojemu dragemu Kirku, rada te bom imela do konca svojega življenja. Te že pogrešam. Trdno spi," je ob črno-beli fotografiji, na kateri poljublja svojega tasta Kirka Douglasa zapisala igralka Catherine Zeta-Jones. Kirk je za seboj pustil 100-letno ženoAnnein štiri sinove – Michaela, Joela, Erica inPetra.

Sylvester Stallone je po novici o igralčevi smrti na svojem instagramu objavil uradno fotografijo filma Šampijon, v katerem je Kirk igral boksarja in dopisal:"Kirk Douglas! Umrl je še zadnji filmski velikan med mojimi junaki. Izjemen umetnik! Takšnih ne bomo nikoli več videli."

Pokojnemu se je poklonil tudi priznani režiser Steven Spielberg, ki je Kirku leta 1996 podelil častnega oskarja za 50-letni prispevek filmski industriji. "Kirk je karizmo filmskega igralca ohranil do konca svojega čudovitega življenja in počaščen sem, da sem bil del njegovih zadnjih 45 let. Pogrešal bom njegova na roko napisana sporočila, pisma in nasvete. Pogrešal bom njegovo razgledanost, njegov pogum. Tudi, če izvzamem vso to dih jemajoče delo, ki ga je pustil za seboj, je zame ogromen navdih že samo kot človek," je povedal Spielberg.

Steven in Kirk na podelitvi oskarjev. FOTO: Profimedia

Med zvezdniki, ki so se z besedami poslovili o Kirka, je tudi George Takei, zvezdnik filmov Star Trek. Ta je na Twitterju zapisal: "Igralec, oskarjev nagrajenec in prejemnik predsedniške medalje za svobodo. Kirk je bil prvak zaradi različnih razlogov. Živel je dolgo in polno življenje. Bil je ljubljen in oboževan, zato ga bomo pogrešali." Igralec Jason Alexanderje na Twitterju zapisal, da je bil Kirk dolga lega njegov prijatelj in da je bil popolna legenda, tako v filmskem kot tudi zasebnem svetu. "Počaščen sem, da sem ga poznal," je še zapisal in ob tem izrazil sožalje družini pokojnika. Igralcu se je z besedami poklonil tudi pevec Bryan Adams, ki je zapisal: "Počivaj v miru, Kirk. Spomnim se, kako je vstopil v dvigalo v New Yorku. Takrat sem imel 21 let. Po nekaj trenutkih je dvignil pogled in me vprašal: 'Kako je v šoli, sinko?' Odgovoril sem mu 'Dobro, gospod.' Takrat mu nisem upal priznati, da nikoli nisem dokončal šole. Kakšen trenutek. Kakšna legenda je bil!"

