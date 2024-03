Odziv princese Catherine: Občasno eksperimentiram s preurejanjem fotografij

Da bi utišala vedno glasnejše govorice o princesi Catherine , njenem zdravju in vse teorije zarote okoli tega, je Kensingtonska palača ob materinskem dnevu, ki ga v Veliki Britaniji praznujejo 10. marca, objavila družinsko fotografijo. A načrt je šel po zlu, ko je več večjih medijev in tiskovnih agencij, tudi CNN in Associated Press , izrazilo dvom o pristnosti fotografije princese Catherine in njenih treh otrok.

Na očitke se je sedaj odzvala tudi princesa in na Instagram zapisala: "Kot številni amaterski fotografi, tudi sama občasno eksperimentiram s preurejanjem fotografij. Opravičujem se za kakršnokoli zmedo, ki jo je povzročila družinska fotografija, ki sem jo včeraj delila. Upam, da ste vsi lepo praznovali materinski dan," je na Instagram zapisala in se podpisala s črko C.

Spomnimo, prvotni pregled, ki so ga opravili pri medijski hiši CNN, je identificiral vsaj dve področji, ki kažeta morebitne manipulacije, vključno z rokavom princese Charlotte in zadrgo na levi strani suknjiča valižanske princese.

Tudi tri velike mednarodne tiskovne agencije so sporočile, da so našle dokaze o manipulaciji. Associated Press je opozoril, da se "ob natančnejšem pregledu zdi, da je vir manipuliral s fotografijo," agencija France-Presse pa je sporočila, da je fotografijo umaknila po tem, ko je bilo razkrito, da je bila fotografija predmet preurejanja.

Reuters in AP sta prav tako navedla rokav princesine hčerke Charlotte kot predel, na katerem je videti, da je bilo z njim manipulirano. Reuters je dejal, da se rokav ni pravilno poravnal, kar kaže, da je bila slika spremenjena. AP je opozoril tudi na "nedoslednost v poravnavi" hčerkine roke in dejal, da je bila slika spremenjena "na način, ki ni ustrezal fotografskim standardom AP."

Večina fotografskih agencij in tiskovnih organizacij ima sicer stroga pravila glede objavljanja fotografij, ki so bile preveč preurejene ali spremenjene. Tiskovne agencije pogosto uporabljajo tudi specializirano programsko opremo za preverjanje fotografij, da preverijo, ali obstajajo dokazi o manipulaciji.