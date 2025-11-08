Odziv režiserja serije All's Fair na porazne ocene gledalcev

Serija All's Fair še vedno buri duhove s poraznimi ocenami gledalcev in kritikov. Na negativen sprejem se je odzval eden od režiserjev serije in pojasnil svoje stališče. V zgodbi o odvetniški ekipi sicer igrajo priznane igralke Naomi Watts, Sarah Paulson in Glenn Close z novinko v igralskem svetu Kim Kardashian.

Anthony Hemingway, eden od režiserjev serije All's Fair, ki je deležna številnih kritik in poraznih ocen gledalcev, se je odzval na negativen sprejem. "Mislim, da serija drži ogledalo vsakemu, ki jo gleda. Gre le za to, ali se lahko z njo povežeš ali poistovetiš in vidiš sebe? Morda je izven tvoje lige, morda ni nekaj, s čimer se lahko povežeš, in mislim, da to velja za vse, kar je predstavljeno na zaslonu."

Kim Kardashian v seriji All's Fair FOTO: Profimedia icon-expand

Spomnimo, serija spremlja skupino odvetnic za ločitve premožnih, ki zapustijo odvetniško pisarno, ki jo vodijo moški, in ustanovijo svojo. V njej igra zvezdniška smetana imen, kot so Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor in Matthew Noszka. Največ kritik gledalcev pa leti prav na Kim Kardashian in njen prvenec v glavni vlogi.