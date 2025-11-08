Odziv režiserja serije All's Fair na porazne ocene gledalcev

Anthony Hemingway, eden od režiserjev serije All's Fair, ki je deležna številnih kritik in poraznih ocen gledalcev, se je odzval na negativen sprejem. "Mislim, da serija drži ogledalo vsakemu, ki jo gleda. Gre le za to, ali se lahko z njo povežeš ali poistovetiš in vidiš sebe? Morda je izven tvoje lige, morda ni nekaj, s čimer se lahko povežeš, in mislim, da to velja za vse, kar je predstavljeno na zaslonu."
Spomnimo, serija spremlja skupino odvetnic za ločitve premožnih, ki zapustijo odvetniško pisarno, ki jo vodijo moški, in ustanovijo svojo. V njej igra zvezdniška smetana imen, kot so Naomi Watts, Niecy Nash, Sarah Paulson, Glenn Close, Teyana Taylor in Matthew Noszka. Največ kritik gledalcev pa leti prav na Kim Kardashian in njen prvenec v glavni vlogi.
Slabih ocen pa je serija s slavno igralsko zasedbo deležna tudi na straneh za ocenjevanje filmskih izdelkov. Na IMDb ima trenutno namreč le 3 točke od skupno 10. Na Rotten Tomatoes pa ima le petodstoten delež kritikov, ki so zadovoljni s serijo - kar nekaj časa je bil omenjeni delež celo nič odstotkov. Kljub kritikam je serija med trenutno najbolj gledanimi.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.