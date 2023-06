Odziv Samuela L. Jacksona ob izgubi tonyja postal viralen

Posnetek nenavdušenega igralca je na družbenim omrežjih hitro postal viralen. Mnogi so se namreč norčevali iz njegovega odziva na poraz. "Obraz Samuela L. Jacksona me je povsem prevzel. Videti je, kot da je vedel, da ne bo dobil tega Tonyja." "Vau, Samuel L. Jackson ne želi biti na tonyjih." "O moj bog, obraz Samuela L. Jacksona."

Za 74-letnega zvezdnika je bila to prva nominacija na prestižnih gledaliških nagradah tony. Nominiran je bil za vlogo v predstavi The Piano Lesson, ki jo je režirala njegova žena LaTanya Richardson. Drugi nominiranci v njegovi kategoriji so bili še Arian Moayed, Jordan Cooper in David Zayas.