Odziv Taylor Swift in kraljeve družine na tragičen napad v Angliji

Taylor Swift je zapisala, da je popolnoma v šoku zaradi ponedeljkovega množičnega uboja z nožem, v katerem so umrle tri deklice in je bilo več ranjenih, na plesnem tečaju, ki ga je navdihnila njena glasba blizu Liverpoola v Angliji. 14-kratna dobitnica grammyja se je v oglasila na svojem družbenem omrežju in zapisala, da je "popolnoma izgubljena" po grozljivih novicah. "Groza včerajšnjega napada v Southportu me nenehno preplavlja in popolnoma sem v šoku," je zapisala avtorica številnih uspešnic. "Izguba življenja in nedolžnosti ter grozljiva travma, povzročena vsem, ki so bili tam, družinam in prvim posredovalcem," je dejala in dodala: "To so bili le majhni otroci na plesnem tečaju. Popolnoma sem v zadregi, kako naj sploh izrazim sočutje tem družinam."

V ponedeljek se je na plesno delavnico s taksijem pripeljal neznani 17-letnik, ki je začel napadati otroke in odrasle, ki so ga poskušali ustaviti. Nekaj ur pozneje je vodja policije Merseyside Serena Kennedy potrdila, da sta umrla dva otroka in da je bilo devet drugih ranjenih, vključno s šestimi, ki se borijo za življenje. Danes zjutraj so razglasili za mrtvo še tretjo žrtev. Dva odrasla ostajata v kritičnem stanju, ker sta bila zabodena, ko sta "pogumno poskušala zaščititi" otroke. Oblasti niso razkrile motiva ali kakršne koli povezave med neznanim najstnikom in žrtvami. Policija pravi, da napad ne štejejo za teroristični.

V ponedeljek se je oglasil tudi kralj Karel III., ki je dejal, da sta bila on in njegova žena, kraljica Camilla globoko šokirana, ko sta izvedela za skrajno grozljiv incident. "Družinam in ljubljenim tistih, ki so tako tragično izgubili življenja, in vsem tistim, ki jih je prizadel ta resnično grozljiv napad, izrekamo naše najiskrenejše sožalje, molitve in globoko sočutje," je dejal 75-letni monarh v izjavi.

Izjavo javnosti sta podala tudi valižanska princ William in princesa Catherine. "Kot starša si ne moreva predstavljati, kaj preživljajo družine, prijatelji in ljubljeni tistih, ki so bili danes ubiti in ranjeni v Southportu. Vsem vpletenim v ta grozljiv in gnusen napad pošiljamo našo ljubezen, misli in molitve. Hvala tudi reševalcem, ki so kljub najgrozljivejšim prizorom pokazali sočutje in strokovnost, ko vas je vaša skupnost najbolj potrebovala," sta zapisala na omrežje X.