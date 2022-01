Odziv Watsonove na napačno fotografijo: Nisem bila tako prikupna

V posebni epizodi z naslovom Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts so predvajali prispevek, v katerega so vključili tudi fotografijo Emme Watson, ko je bila še otrok, a kot se je pred dnevi izkazalo, ni Watsonova, ampak je deklica na fotografiji, ki ima na glavi ušesa slavne Miki Miške in zajtrkuje, v resnici igralka Emma Roberts. Slednja je namreč identično fotografijo objavila na svojem profilu na Instagramu že februarja 2012. Napaka pa ni ušla oboževalcem, ki so na družbenih omrežjih opozarjali na to. Za spodrsljaj v montaži je slišala tudi Emma Watson, ki se je že odzvala na Instagramu.

31-letna igralka je objavila to dotično fotografijo Emme Roberts, ko je bila ta še otrok in zraven zapisala: "Nisem bila tako prikupna, Emma Roberts (smeh)." S tem je pokazala, da ni jezna na napako in se zna pošaliti na svoj račun.