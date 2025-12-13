Odziv zvezdnice filma Strastna zapravljivka na smrt avtorice uspešnice

Igralka Isla Fisher, zvezdnica filmske priredbe knjižne uspešnice Strastna zapravljivka, se je na Instagramu odzvala na smrt avtorice Sophie Kinsella. "Draga Sophie, pričarala si Rebecco Bloomwood in imela sem srečo, da sem stopila v njeno kožo in izrekla tvoje duhovite in briljantne besede. Moji hčerki sta odraščali ob branju tvojih knjig in jih imata še danes radi."
V nadaljevanju je zapisala še: "Moje srce je zlomljeno. Še vedno si moja junakinja in hvaležna sem ti. In čeprav se ne bova več srečali, tvoja luč in čarovnija živita v tvojih neverjetnih likih." Spomnimo, Kinsella je umrla v 56. letu starosti po dolgi bitki z agresivno obliko možganskega raka. Njeno smrt je na spletu potrdila njena družina, ki je med drugim zapisala: "Umrla je mirno, njeni zadnji dnevi pa so bili polni njenih pravih ljubezni: družine, glasbe, topline, božiča in veselja."
"Tako zelo sem žalostna, da te ni več," je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram še zapisala Isla Fisher in s sledilci delila nekaj utrinkov s snemanja filma, ki je v kinematografe prišel leta 2009 in jo izstrelil med zvezde.
Knjige Sophie Kinsella so bile prodane v več kot 50 milijonih izvodov v več kot 60 državah in prevedene v več kot 40 jezikov. Serijo The Secret Dreamworld of a Shopaholic danes sestavlja kar 18 knjig.
