Odziv zvezdnice filma Strastna zapravljivka na smrt avtorice uspešnice

Igralka Isla Fisher , zvezdnica filmske priredbe knjižne uspešnice Strastna zapravljivka , se je na Instagramu odzvala na smrt avtorice Sophie Kinsella . "Draga Sophie, pričarala si Rebecco Bloomwood in imela sem srečo, da sem stopila v njeno kožo in izrekla tvoje duhovite in briljantne besede. Moji hčerki sta odraščali ob branju tvojih knjig in jih imata še danes radi."

V nadaljevanju je zapisala še: "Moje srce je zlomljeno. Še vedno si moja junakinja in hvaležna sem ti. In čeprav se ne bova več srečali, tvoja luč in čarovnija živita v tvojih neverjetnih likih." Spomnimo, Kinsella je umrla v 56. letu starosti po dolgi bitki z agresivno obliko možganskega raka. Njeno smrt je na spletu potrdila njena družina, ki je med drugim zapisala: "Umrla je mirno, njeni zadnji dnevi pa so bili polni njenih pravih ljubezni: družine, glasbe, topline, božiča in veselja."

"Tako zelo sem žalostna, da te ni več," je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram še zapisala Isla Fisher in s sledilci delila nekaj utrinkov s snemanja filma, ki je v kinematografe prišel leta 2009 in jo izstrelil med zvezde.