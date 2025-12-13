Svetli način
Tuja scena

Odziv zvezdnice filma Strastna zapravljivka na smrt avtorice uspešnice

Los Angeles, 13. 12. 2025 08.00 | Posodobljeno pred eno minuto

"Tako zelo sem žalostna, da te ni več," je na Instagram zapisala igralka Isla Fisher in se s čustvenim zapisom poslovila od avtorice uspešnice Strastna zapravljivka. Igralka, ki je zaigrala v filmski različici zgodbe, je med drugim zapisala, da sta ob zgodbah avtorice, ki je umrla po dolgi bitki z rakom, odraščali tudi njeni hčerki.

Igralka Isla Fisher, zvezdnica filmske priredbe knjižne uspešnice Strastna zapravljivka, se je na Instagramu odzvala na smrt avtorice Sophie Kinsella. "Draga Sophie, pričarala si Rebecco Bloomwood in imela sem srečo, da sem stopila v njeno kožo in izrekla tvoje duhovite in briljantne besede. Moji hčerki sta odraščali ob branju tvojih knjig in jih imata še danes radi."

Isla Fisher, zvezdnica filmske priredbe knjižne uspešnice Strastna zapravljivka, se je odzvala na smrt avtorice Sophie Kinsella.
Isla Fisher, zvezdnica filmske priredbe knjižne uspešnice Strastna zapravljivka, se je odzvala na smrt avtorice Sophie Kinsella. FOTO: Profimedia

V nadaljevanju je zapisala še: "Moje srce je zlomljeno. Še vedno si moja junakinja in hvaležna sem ti. In čeprav se ne bova več srečali, tvoja luč in čarovnija živita v tvojih neverjetnih likih." Spomnimo, Kinsella je umrla v 56. letu starosti po dolgi bitki z agresivno obliko možganskega raka. Njeno smrt je na spletu potrdila njena družina, ki je med drugim zapisala: "Umrla je mirno, njeni zadnji dnevi pa so bili polni njenih pravih ljubezni: družine, glasbe, topline, božiča in veselja."

"Tako zelo sem žalostna, da te ni več," je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram še zapisala Isla Fisher in s sledilci delila nekaj utrinkov s snemanja filma, ki je v kinematografe prišel leta 2009 in jo izstrelil med zvezde.

Knjige Sophie Kinsella so bile prodane v več kot 50 milijonih izvodov v več kot 60 državah in prevedene v več kot 40 jezikov. Serijo The Secret Dreamworld of a Shopaholic danes sestavlja kar 18 knjig.

Isla Fisher Sophie Kinsella strastna zapravljivka smrt
