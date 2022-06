Odziv zvezdnikov na odpravo pravice do splava: Črn dan za Ameriko

Vrhovno sodišče v ZDA je odločilo, da bo po skoraj petdesetih letih razveljavilo lastno odločitev v primeru Roe proti Wade iz leta 1973 in s tem odpravilo splošno pravico do splava. Odločitev, ki je razočarala, razjezila in predvsem razžalostila številne Američane, je dodobra pretresla tudi svet zvezdnikov.

Svojega razočaranja ni mogla skriti niti pisateljica Padma Lakshmi , ki je v seriji tvitov pojasnila, da vrhovno sodišče s tako odločitvijo ni prepovedalo splava, temveč je onemogočilo varni splav. "Ljudje, ki imajo denar, čas in vire, bodo že našli način, ampak kaj bo z najbolj ranljivimi v naši skupnosti? Kakšne možnosti ste pustili takšnim posameznikom, med katerimi je največ žensk, ki so pripadnice etničnih manjšin? To je kriza javnega zdravstva," je brez dlake na jeziku svoje mnenje delila Lakshmijeva, s katero se je strinjala tudi igralka Sophia Bush . "Ne gre za življenje, gre za nadzor," je dejala 39-letnica, ki je zaslovela s serijo One Tree Hill .

"Danes je črn dan za Ameriko," je med nastopom na znamenitem Glastonbury festivalu v Veliki Britaniji dejala glasbenica Billie Eilish , ki je tam nastopila kot najmlajša izvajalka v zgodovini festivala. "Danes je črn dan za ženske, ki živijo v Ameriki. To je vse, kar sem v tem trenutku zmožna povedati. Ne prenesem misli na to," je dejala 20-letnica. "Sploh ne vem, kaj naj rečem," se je z Eilishevo strinjal njen brat Finneas . "J**** to."

Odločitev vrhovnega sodišča je obsodila tudi legendarna Bette Midler, ena večjih zagovornic pravice do splava. "Ta odločitev je tako sebična od desničarjev. Prvič, kar delam s svojim telesom, ni vaša stvar. Drugič, država bo kmalu preplavljena s sirotami, ki jih nihče ne bo želel," je na Twitter zapisala igralka in ob tem opozorila, da desna opcija ne želi poskrbeti niti za plače učiteljev in urejenost šol, kaj šele, da bi poskrbela za nezaželene otroke. "Neka p****** je na televiziji dejala, naj ženske rodijo otroka in ga nato dajo v posvojitev, saj naj bi to bilo lepo in plemenito. To so blodnje! Veliko otrok žal nikoli ni posvojenih, ampak so tarča nasilja in zlorab v rejništvu."

"Sram me je, da sem Američanka. Kako ogabna država je to," je svojo jezo na Instagramu izrazila Ireland Baldwin, hčerka igralca Aleca Baldwina, medtem ko je glasbenica Taylor Swift svojim sledilcem priznala, da jo je strah, kam so kot država prišli. Na novico, da je vrhovno sodišče sprejelo kontroverzno odločitev, se je z mero sarkazma odzvala tudi komedijantka Amy Schumer, ki je na Instagram zapisala, da bodo pozni splavi na voljo v obliki šolskega streljanja. S tem se je navezala na še eno epidemijo, ki pesti Američane, na epidemijo orožja.

Eva Longoria, zvezdnica Razočaranih gospodinj, je opozorila, da je odločitev vrhovnega sodišča v resnici napad na svobodo žensk, oskarjevka Viola Davis pa opozorila, da je sedaj pomembno, da ljudje združijo moči in poskrbijo, da bo njihov glas slišan.