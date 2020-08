Odzivi na Dujmićevo smrt: Pogrešam te, pogrešale te bodo vse generacije

Od preminulega glasbenika so se z zapisi in izjavami poslovili številni glasbeni kolegi. Njegova smrt je prizadela nekdanje člane Novih fosilov, s čustvenimi besedami pa se je poklonila tudi Severina. Pevec Tony Cetinski mu je poklonil svojo pesem, Massimo delil anekdoto, Jasmin Stavros pa se mu je zahvalil za vse spisane pesmi.

''Kaj naj rečem? Tako mi je težko, še posebej ker sem njegova poročna priča. Žal mi je zaradi tega, kar se je zgodilo, Rajko je bil del naših življenj četrt stoletja,'' je po tragični novici za 24Sata povedal basist Novih fosilov, Marinko Colnago. Tudi Vladimir Kočiš Zec je bil zelo čustven: ''Ko z nekom 25 let živiš in odraščaš v glasbenem in umetniškem smislu, potem dobiš občutek, da je z njim odšel tudi del mene. Istočasno pa sem ponosen, da sem imel priložnost tako dolgo delati s človekom, ki je imel izven serijski avtorski talent. Neizmerno težko mi je bilo opazovati Rajka, ki je imel v preteklih letih veliko osebnih in zdravstvenih težav, ampak vse to je človeško in razumljivo. Ni nobene jeze, ostali so samo lepi spomini na velikega skladatelja in glasbenika.''

icon-expand Nekdanji člani Novih fosilov bodo svojega glasbenega kolega izredno pogrešali, saj so skupaj sodelovali skoraj tri desetletja. FOTO: Miro Majcen

Sanja Doležal, pevka Novih fosilov pa je izjavila: ''Slišala sem novico in iskreno mi je žal Rajka. Ostajajo spomini na genialca, velikega glasbenika in skladatelja, kot jih več ni. Če obstaja tolažba v tem trenutku, je to spoznanje, da bodo desetine njegovih pesmi živele za vedno. Preživele bodo vse nas. Iskreno sožalje družini, lahko si samo predstavljam, kaj zdaj doživljajo, saj smo to preživeli tudi jaz in moji otroci, ko mi je leta 2012 umrl mož Nenad Šarić, bobnar Novih Fosilov.'' Glasbeni kolega Tony Cetinskije na družbenem omrežju Facebook zapisal:''Nimam besed, razen to, da nikoli ne bom pozabil tistih redkih trenutkov, ko si poklical in iskreno izkazal svoje spoštovanje in podporo, ko se te je dotaknila katera od pesmi, ki smo jo šele dali v eter. Še posebej se te je dotaknila pesem 'Opet si pobjedila', pa ti jo bom ob tej žalostni priložnosti tudi predvajal. Zmeraj sem ti znal reči: ''Rajko moj, tebe bodo ubila čustva.'' Nikoli nisem spoznal nekoga tako emotivnega. Ko je odšel Djordje Novkovićte je še posebej prizadelo, po smrti Dina Dvornika pa ti je srce razpadalo. Veš zakaj? Ker si bil neverjetno senzibilen in pravi predani prijatelj, ki je izredno težko sprejemal ločitve. O glasbi si vse sam povedal, pa je odveč karkoli govoriti in pisati v tem trenutku, razen to, da si bil eden od naših avtorjev velikanov, kot se rodi samo enkrat na sto let. Kljub vsemu i vsem vem, da si bil poln ljubezni in da si od vse te ljubezni preživljal pekel, ki ga ne bi nikomur želel. Radi te imamo in te bomo imeli, naš Rajko. Pozdravljam te ob omenjeni pesmi, ob kateri smo jokali kot otroci.''

Tudi Massimo je delil svoje občutke: ''Spominjal se ga bom po vožnji od Croatia Records do mesta. Kričal je nase, govoril si je, da ni dovolj dober, da ni naredil dovolj. Rekel sem mu: ''Je mogoče, da ne razumeš, da si polbog? Zakaj imaš občutek, da nisi dober, zakaj se skoz nekomu dokazuješ?'' Vsi veliki umetniki sumijo vase, tako tudi Rajko. Danes mu lahko povem: ''Si, Rajko, dober si.'''' Jasmin Stavrospa je povedal, koliko mu je glasbenik pomenil: ''Če ne bi bilo Rajka, ne bi bilo niti Jasmina Stavrosa. Napisal mi je vse pesmi, od prve do zadnje. Bil je vizionar, verjel je vame, ko niti sam nisem. Težko govorim, prizadelo me je.'' Severina je Dujmiću poklonila zapis na Instagramu, ob katerem je objavila tudi pesem Milena: ''Ko sem bila stara 9 let, me je sestra prijela za roko in peljala v 'Mozaik' na avdicijo na tekmovanje 'Otroci pojejo'. Ko sem prišla na vrsto sem vstopila in rekla, da želim peti pesem 'Moja Milena' skupine Novi Fosili. Remi Kazinoti, ki je takrat šele zaključil z akademijo, mi je rekel: ''Deklica, te pesmi ne moreš peti, saj jo poje moški.'' Rekla sem: ''Ali to ali pa nobene.'' On je nato rekel: ''Potem pa nobene!'' In sem se odpravila proti vratom. Moja sestra me je nagovarjala, da bi zapela drugo pesem. Nisem hotela in že sem prijela za kljuko, ko se je iz nekega kota dvignila gospa in rekla: ''Poslušaj, Remi. Pusti to deklico, da poje kar hoče.'' To je bila Lepa Smoje. Tekmovanje je bilo v splitskem HNK-ju. Zmagala sem ... ''

