Tuja scena

Odzivi na najbolj seksi moškega letošnjega leta

Los Angeles, 05. 11. 2025 07.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
E.M.
Igralec Jonathan Bailey, znan po vlogi v filmu Žlehtnoba, je prejel laskavi naziv najbolj seksi moškega leta po izboru revije People. Njegovi filmski kolegi, med njimi Cynthia Erivo, Ariana Grande in Jeff Goldblum, so mu v zabavnem videu čestitali za priznanje. Poudarili so, da si nagrade ne zasluži le njegov videz, temveč tudi njegova osebnost.

Zasedba filma Žlehtnoba se je odzvala na novico, da je njihov soigralec Jonathan Bailey postal najbolj seksi moški letošnjega leta po izbiri revije People. Režiser Jon M. Chu, glavni zvezdi filma Cynthia Erivo in Ariana Grande ter igralci Jeff Goldblum, Ethan Slater, Marissa Bode in Bowen Yang so posneli simpatičen videoposnetek, v katerem so stanovskega kolega zasuli s čestitkami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Čestitke za naziv najbolj seksi moškega," so dejali v en glas, zvezdnik franšize Jurski park Jeff Goldblum pa se je pošalil, da Jonathan ni le najbolj seksi moški na Zemlji, temveč v vsem vesolju."In v deželi Oz, tako kot že vsi vemo," pa je dodal režiser Chu.

Jonathanovi kolegi, ki so za to priložnost nadeli majice s fotografijami novopečenega lastnika seksi naziva, niso pohvalili le igralčeve zunanjosti, temveč tudi njegov značaj. "Sedaj svet ve, kar sem jaz vedela od samega začetka," je dodala Cynthia Erivo.

"Tako zelo te imamo radi, čestitke," so zaključili videoposnetek. Igralci se sicer trenutno mudijo na svetovni medijski turneji, težko pričakovano nadaljevanje filmskega muzikala Žlehtnoba bo namreč novembra zaživelo na velikih platnih.

