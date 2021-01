Odzivi na naslovnico revije Vogue: fotografija Kamale Harris razočarala

Številne govorice je zanetil tudi Yashar Ali , ki sodeluje pri New York magazinu. Na Twitterju je objavil informacijo, do katere je prišel prek vira, sodelujočega pri nastanku revije. Fotografija, ki je bila objavljena na naslovnici, naj namreč ne bi bila tista, ki jo je na tiskani ediciji na koncu pričakovala ekipa Harrisove. Posneli so namreč tudi sliko, na kateri Kamala pozira v modrem hlačnem kostimu znamke Michael Kors , ta pa se je sedaj znašla na naslovnici digitalne izdaje.

Pri reviji Vogue so navedbe zanikali in dodali tudi, da so sodelavci Harrisove zavrnili pomoč stilista in se sami odločili za videz, ki so ga na koncu lahko videli presenečeni bralci. Sama pa naj bi izbrala tudi barve ozadja, saj sta zelena in rožnata barvi njene 'bratovščine' na kolidžu. Ustvarjalci modne revije so nato sami izbrali primerno fotografijo, ki se bo pojavila na naslovnici, težili pa so k temu, da slika ujame njeno osebnost in avtentičnost.