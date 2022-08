Odzivi na smrt Anne Heche: Bila je pogumna in neustrašna

Anne Heche hude prometne nesreče, v kateri se je z avtom zapeljala v hišo, ni preživela. Skoraj en teden je bila v komi, nato pa so jo v petek v losangeleški bolnišnici odklopili z aparatov, ki so jo ohranjali pri življenju. Igralki so se poklonili tako njeni najbližji kot tudi številni kolegi, ki so se spominjali njene izjemne osebnosti.

icon-expand Anne Heche se je na družbenih omrežjih poklonilo številno njenih prijateljev. FOTO: AP

"Z bratom Atlasom sva izgubila mamo. Po šestih dneh skoraj neverjetnih čustvenih pretresov je ostala globoka žalost, ki se je ne da opisati z besedami. Upam, da je moja mama sedaj pobegnila bolečini in je začela raziskovati nekaj, kar si sam predstavljam kot večno svobodo. V teh šestih dnevih mi je podporo izkazalo na tisoče prijateljev, družinskih članov in oboževalcev. Hvaležen sem za njihovo ljubezen kot tudi za podporo mojega očeta in mačehe Alexi, ki sta še naprej moja opora v teh težkih časih. Počivaj v miru mama, rad te imam, Homer," je za Page Six izjavil 20-letni sin Anne Heche, ki se ji je rodil v zakonu s Coleyjem Laffoonom, s katerim je bila poročena osem let. Igralka je imela kasneje še 20-letnega sina Atlasa z igralcem Jamesom Tupperjem, s katerim se je razšla leta 2018.

Na Instagramu se je oglasil tudi Homerjev oče, ki je v videoposnetku dejal, da je imel svojo bivšo ženo rad in jo pogreša, nato pa je svojim sledilcem povedal, kako se njegov sin spopada z izgubo matere. "Močan je in vse bo v redu z njim. Vsem ljudem, ki preverjate, kako je, hvala. Težko je meni, moji družini in Homerju, ampak imamo drug drugega in veliko podpore, zato bomo v redu." Dodal je, da se je Anne sedaj rešila bolečine in uživa na novem potovanju. "Imela je veliko za povedati, bila je pogumna in neustrašna, ljubila je zelo močno in nikoli je ni bilo strah povedati, kaj meni in v kaj verjame," je še povedal Laffoon.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na družbenih omrežjih so se pokojni igralki poklonili tudi nekateri zvezdniki in njeni igralski kolegi. "Žalosten sem, ker sem slišal o Anne Heche. Six Days, Seven Nights je bila ena izmed prvih romantičnih komediji, ki sem si jo posnel na kaseto ter jo gledal znova in znova. Izjemna je bila tudi v ABC-jevi seriji Men in Trees," je tvitnil pisatelj in igralec Danny Pellegrino. Plesalec Keo Motsepe, ki je bil Annin plesni partner na ameriški različici oddaji Zvezde plešejo, pa je na Instagramu ob njuni skupni fotografiji na kratko zapisal: "Rad te imam Anne Heche." Carrie Ann Inaba, ki je bila sodnica v šovu, je dodala, da se je zvezdnica s svojo osebno zgodbo takrat resnično dotaknila njenega srca. "Čutila sem njeno bolečino, prav tako pa njeno vzdržljivo in pogumno dušo."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Takoj, ko je v medijih odjeknila novica o smrti Hecheve, ki je umrla v 54. letu starosti, se je na Twitterju oglasila tudi njena bivša partnerka Ellen DeGeneres, ki je zapisala: "To je žalosten dan. Anninima otrokoma, družini in prijateljem pošiljam vso svojo ljubezen." Igralkin predstavnik za javnost pa je dejal, da smo izgubili prijazno dušo, ljubečo mater in zvesto prijateljico, ki živi naprej, prek dveh čudovitih sinov, izjemnega opusa in vnetega aktivizma.