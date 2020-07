Odzivi na smrt Kelly Preston: Zelo te bomo pogrešali

V 58. letu starosti je po dveh letih boja z rakom na dojkah umrla igralka Kelly Preston, žena igralca Johna Travolte. Prezgodnja smrt je pretresla številne njene igralske kolege, ki so se na družbenih omrežjih odzvali na žalostno novico.

icon-expand Smrt Kelly Preston ni pretresla le njene družine, ampak tudi njene igralske kolege. FOTO: Profimedia

Žalostno novico o Kellyjini smrti je potrdil njen mož, 66-letni John Travolta, ki je svoje sledilce in oboževalce prosil za razumevanje v tem težkem obdobju. Njuna 20-letna hčerka Ella Travolta pa se je svoji mami poklonila z ganljivim zapisom. Igralka Rita Wilson, žena Toma Hanksa, je na Twitterju delila njuno skupno fotografijo ter zraven zapisala: "Prijazna Kelly. Naj tvoja duša počiva v miru. Zelo te bomo pogrešali."

Oglasil se je tudi igralecRussell Crowe, ki je pokojno Kelly spoznal ob koncu leta 1992. "Tako ljubeča oseba. Leta 1995 sva se skupaj udeležila avdicije za film Breaking Up, Salma Hayek je potem dobila vlogo," je zapisal igralec, ki je v omenjenem filmu nastopil v glavni vlogi skupaj s Salmo. V nadaljevanju je še zapisal: "Nisem je velikokrat videl, ko pa sem jo, je bila vedno isti dragulj z bleščečimi očmi. Pošiljam ljubezen njeni družini. Počivaj v miru."

Maria Shriver, novinarka in nekdanja ženaArnolda Schwarzeneggerja, je dejala, da je bila šokirana, ko je izvedela za žalostno novico. "Kelly je bila tako svetla ljubeča duša, nadarjena igralka ter ljubeča mama in žena," je tvitnila ter dodala, da je njeno srce zlomljeno zaradi Kellyjine družine, ki se sooča z izgubo. Svoje sledilce je pozvala, da se ji pridružijo in da igralkini družini pošljejo ljubezen in moč.

Piers Morgan je objavil dve fotografiji zakoncev, eno poročno in eno, ki je bila posneta v zadnjem času. "Tako žalostna novica o Kelly Preston. Ona in John Travolta sta imela eno najdolgotrajnejših (29 let) hollywoodskih zakonskih zvez in bila sta dva najprijetnejša, najbolj pristna človeka v poslu," je zapisal ter nadaljeval: "Žal mi je za Johna. Počivaj v miru, Kelly."

Igralec Josh Gad je dejal, da je bil popolnoma pretresen, ko je izvedel novico: "Kakšna lepa in neverjetna igralka ter oseba," je zapisal in dodal, da je odšla prekmalu."Z mislimi in srcem sem pri Johnu in celotni družini. Kakšna izguba."

Spencer Breslin, ki je s Kelly igral v filmu Maček v klobuku (The Cat in the Hat) iz leta 2003, je tvitnil: "Počivaj v miru, moja televizijska mami, Kelly Preston. Kako čudovita ženska. Tako žalostna izguba."

Igralka Holly Robinson Peete je za Kelly dejala, da je bila čudovita ženska, tako po duši kot navzven, ter da gre za strašno izgubo.

Igralka Chloe Bennet je o pokojni igralki na Twitterju zapisala: "Kelly Preston je bila izjemno prijazna in neverjetno ljubezniva. Ne morem verjeti. Moje misli so pri njeni ljubi Elli in ostalih družinskih članih. Počivaj v miru."