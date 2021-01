Odzivi na smrt Larryja Kinga: Bil je edinstven, naj počiva v miru

Legendarni voditelj je v svoji dolgoletni karieri opravil številne intervjuje s politiki, športniki, igralci in drugimi velikimi imeni iz sveta zabave. Mnogi od njih pa so se mu ob njegovi smrti poklonili z zapisi, ki so jih delili na družbenih omrežjih in poudarili, da so med intervjuji z njim vedno izjemno uživali.

Larry King, ki je v 88. letu umrl po tem, ko je bil pred nekaj tedni hospitaliziran zaradi covida-19, je bil med svojimi sogovorniki, ki jih je gostil v pogovorni oddaji Larry King Live, izjemno priljubljen. Mnogi od njih so mu ob smrti namenili nekaj besed na Twitterju. PREBERI ŠE Umrl legendarni televizijski voditelj Larry King Nekdanji predsednik Združenih držav AmerikeBill Clinton je bil Larryjev gost več kot dvajsetkrat. Ob njegovi smrti je zapisal, da je imel "odličen smisel za humor in da je izkazoval iskreno zanimanje za sočloveka". icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pevka in igralkaBette Midler je poudarila, da je bil"odličen izpraševalec in odličen slušatelj".Dodala je, da se je ob njem zmeraj počutila, kot da je edina oseba v prostoru. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Igralka in producentka Reese Witherspoon je dejala, "da je srečna, ker je bila njegova intervjuvanka in je bila tako priča njegovem unikatnemu stilu izpraševanja".Opisala ga je kot globoko pozornega, inteligentnega in prijaznega človeka. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Košarkarska legenda Magic Johnson je priznal, da je v intervjujih z voditeljem užival, saj je bil zmeraj"dobro pripravljen, spraševal je inteligentna vprašanja in intervjuje zmeraj naredil zabavne, resne in razvedrilne". icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Televizijski in radijski voditeljRyan Seacreast je Kinga opisal kot"dobrega prijatelja in mentorja, ki je bil 'ameriški zaklad'''. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Pevka in igralkaBarbra Streisand je zapisala, da je bil King "edinstven"in ob tem objavila tudi eno izmed njunih skupnih fotografij. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Oprah Winfrey mu je posvetila naslednje besede: "Zmeraj je lepo sedeti ob tvoji mizi. In poslušati tvoje zgodbe." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Tudi raper 50 Centje objavil fotografijo z voditeljem in ga ob tem označil za "legendo". icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke icon-expand