Odzivi ob smrti raperja Takeoffa: Naša srca so zlomljena

Še vedno ni znano, ali je bil Takeoff, priljubljeni raper, ki je v torek umrl v streljanju v Teksasu, tarča napada ali le nesrečnež, ki se je znašel ob napačnem času na napačnem kraju. Strelski napad, ki se je zgodil na zasebni zabavi na kegljišču, oblasti še preiskujejo. Raper je slovel po svoji miroljubnosti in zabavljaštvu. Njegova smrt je med stanovskimi kolegi, pa tudi med oboževalci skupine Migos, sprožila veliko praznino.

Smrt 28-letnega glasbenika, s pravim imenom Kirsnick Khari Ball, je med njegovimi oboževalci, stanovskimi kolegi in oboževalci skupine Migos sprožila vrsto žalostnih odzivov. Takeoffu v spomin se je med drugim poklonila igralka in pevka Chole Bailey, ki je na Twitterju objavila: "RIP Takeoff. Moje srce je zlomljeno."

Glasbenica in igralka Teyana Taylor je s svojimi sledilci na Instagramu delila fotografijo pokojnega zvezdnika z napisom: "Prosim, povej mi, da so to le slabe sanje. Prosim, ne želim verjeti temu bratec, prosim."

Tudi Gucci Mane, ki je nedavno sodeloval s Takeoffom in njegovim stricem ter kolegom iz skupine Quavo pri pesmi Us vs. Them, je na Instagramu delil fotografijo raperja in dejal, da mu je novica o njegovi smrti zlomila srce.

Glasbena skupina Outkast je prav tako delila fotografijo z napisom: "Počivaj v miru, Takeoff. Pošiljamo naše najgloblje sožalje in molitve družini, prijateljem in vsem, ki so občudovali njegovo delo."

Raper Ja Rule je na Twitterju objavil svoje ogorčenje nad tem, kako nasilne smrti je umrl njegov stanovski kolega: "To se mora USTAVITI ... Pošiljam ljubezen prijateljem in družini."

Tudi igralka Keke Palmer je na Instagramu izrazila svoje občutke ob izgubi prijatelja. "To je grozno. Od tragedije smrti do tragedije javno objavljenega videoposnetka. Vse to je preprosto tragično in zelo mi je žal za celotno njegovo družino. Res grozno," je zapisala.

Med znanimi, ki so se poslovili od glasbenika, so bili tudi raperji Desiigner, Drake, Kid Cudi, raperka Yung Miami, pevka Kelly Rowland in mnogi drugi.

icon-expand Takeoff FOTO: Profimedia

Priljubljeni član skupine Migos, raper Takeoff, je bil ustreljen na zasebni zabavi na kegljišču v Teksasu. Neznani storilec, ki je okoli pol tretje ure popoldne začel strelski napad, ga je ustrelil, medtem ko je kockal s svojim stricem in kolegom iz skupine Quavo. Nesrečni raper je bil že na kraju dogodka razglašen za mrtvega, še dve osebi pa sta bili ranjeni.