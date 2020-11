Odzivi znanih na smrt Seana Conneryja: Zbogom, prijatelj

"Bil je in vedno bo originalni James Bond. Njegova pogumna in duhovita interpretacija privlačnega in karizmatičnega tajnega agenta je spremenila svet ," sta ob igralčevi smrti na Twitterju zapisala producenta filmske franšize Michael G. Wilson in Barbara Broccoli in dodala, da je bil prav Connery zaslužen za uspeh filmske franšize, za kar mu bosta večno hvaležna.

Od legendarnega igralca Seana Conneryja so se na družbenih omrežjih poslovile številne znane osebnosti in igralski kolegi.

Daniel Craig, aktualni agent 007, je dejal, da je bil zelo žalosten, ko je izvedel za novico o smrti preminulega kolega in ga opisal kot enega resničnih velikanov filma.

Na Instagramu se je oglasil tudi Pierce Brosnan, ki je slavnega agenta Jamesa Bonda upodobil v štirih filmih:"Sir Sean Connery, bil si moj največji James Bond, ko sem bil deček in kasneje moški, ki je sam postal James Bond. Oddajaš dolgo senco filmskega sijaja, ki bo živel večno. Vodil si vse nas, ki smo sledili tvojim ikoničnim stopnjam. Vsak človek te je gledal s spoštovanjem in občudovanjem, ko smo napredovali s svojimi interpretacijami vloge. Bil si mogočen v vseh pogledih, kot igralec in kot moški, in tak boš ostal do konca časa. Svet te je imel rad in pogrešali te bomo. Bog naj te blagoslovi, počivaj zdaj v miru."