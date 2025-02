Odzivi znanih slovenskih obrazov na menjavo Luke Dončića

Medtem ko se Luka Dončić počasi privaja na svoje novo delovno okolje v Los Angelesu, številni navijači Dallasa še vedno s tal pobirajo svoje presenečene čeljusti o eksplozivni novici o njegovem prestopu. Med njimi so tudi slovenski znani obrazi. "Najprej sploh nisem verjel, ko je Mare novico poslal v našo skupino in sem si mislil, da je to spet ena izmed njegovih for in da nas je spet vse peljal čez lužo. Zame je bilo to presenečenje, najprej sem pogledal na koledar, ali je prvi april že, res nisem verjel, ampak v bistvu na koncu se je izkazalo, da je zadeva resna," sta dejala člana akrobatske skupine Dunking Devils Marko Knafeljc in Teo Čeh.

"Totalno presenečenje, ko se je izvedelo, da je dejansko res. Je šok, dejansko je šok, ampak jaz mislim, da je na dolgi rok to za Luko Dončiča dobra stvar," je prepričan naš nekdanji smučarski as Jure Košir, ki ima za zadovoljstvo še dodaten razlog. "Jaz osebno sem oboževalec Lakersov že od poznih 80. let. Imel sem tudi srečo, da sem lahko Kobeja in Shaquilla spremljal iz prve vrste in tudi Luka mislim, da bo poslal eden izmed legend Lakersov in to me tudi veseli," je dodal Košir.