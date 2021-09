Odzivi žrtev na sojenje R. Kellyja: začetek življenja brez strahu

Po končanem odmevnem sojenju R & B pevca R. Kellyja, v katerem je bil spoznan za krivega spolnih zlorab in izkoriščanja mladoletnih oseb, sta se na ta zgodovinsko pomembni trenutek odzvali dve njegovi žrtvi. Obe sta izrazili veselje in hvaležnost, ker je to poglavje končno za njima. Neimenovana žrtev pod psevdonimom Sonja je dejala, da bo sedaj lahko končno živela brez strahu in začela proces zdravljenja.

icon-expand Na obsodbo sta se odzvali dve R. Kellyjevi žrtvi. FOTO: AP

V ponedeljek se je končalo šesttedensko sojenje na sodišču v New Yorku, kjer je bil R. Kelly spoznan za krivega. Porota ga je po devetih urah posvetovanj obsodila izsiljevanja in osmih kršitev zakona o trgovini z ljudmi. Med sojenjem je spregovorilo petdeset prič tožilstva in obrambe, vključno z žrtvami, ki so bile v Kellyjevih obtožnicah označene kot neznanke. Ena od njih se je na obsodbo odzvala prek svoje odvetnice, druga pa na družbenem omrežju.

Jerhonda Pace, prva žrtev, ki je pričala na sodišču, je v nekaj urah po branju obsodbe na Instagramu objavila zapis, v katerem je razkrila, kako ponosna je, ker je bila del tega zgodovinsko pomembnega dogodka. "Srečna sem, ker lahko končno zaključim to poglavje v mojem življenju. Ne glede na to, kaj meniš o meni, ali kako dojemaš stvari: danes sem bila del zgodovine. Želim videti tvoj pogum," je nagovorila svoje sledilce. Ob tem je opozorila na dejstvo, da so jo ljudje več let zmerjali z lažnivko, nekateri pa so menili, da je javno spregovorila zgolj zaradi zaslužka. Kljub negativnim komentarjem, ki jih je bila deležna, je izrazila hvaležnost, ker je lahko bila glas tistih, ki niso imeli tega poguma in hkrati del skupine, ki je spregovorila. Objavi je priložila fotografijo z napisom: "Danes je bil moj glas slišan."

28-letna Jerhonda je pričala, da jo je Kelly leta 2009, ko je imela 16 let, spolno zlorabljal. Na začetku mu je sicer lagala o svoji starosti, a mu je to kasneje priznala. Pevec ji je takrat dejal, naj še naprej govori, da je stara 19 let. V tem času naj bi bila pri njem doma, pri čemer ji je bilo prepovedano zapustiti sobo.