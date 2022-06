Odzivi zvezdnikov na sodno zmago Johnnyja Deppa

Svoja odziva sta tik po koncu sojenja javno podala tudi Amber Heard in Johnny Depp. Igralka je v izjavi za javnost zapisala: "Razočaranje, ki ga čutim, je neopisljivo. Moje srce je zlomljeno, ker številni dokazi niso bili dovolj, da bi se zoperstavila nesorazmerni moči in vplivu mojega nekdanjega moža. Prav tako sem razočarana zaradi tega, kar ta razsodba pomeni za ženske. To je korak nazaj v čas, ko so bile ženske, ki so se izpostavile in spregovorile, ponižane in sramočene. Žalostna sem, ker sem ta primer izgubila, ampak še bolj sem žalostna, ker sem kot Američanka izgubila pravico, da svobodno govorim." Depp pa se je v svoji izjavi zahvalil tako odvetniški ekipi in sodnici kot vsem podpornikom ter dejal, da mu je porota šest let kasneje vrnila življenje. "To resnično cenim."