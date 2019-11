Odzvala se je hči raperja, ki vsako leto preverja njeno deviškost

39-letni ameriški glasbenik T.I. je v javnosti pred kratkim sprožil plaz negativnih odzivov , saj je v pogovorni oddaji Ladies Like Us povedal, da svojo 18-letno hčerko vsako leto pospremi na ginekološki pregled, kjer pri ginekologu preveri, ali je njena deviška kožica še vedno nedotaknjena.

Številni so nad njegovim početjem izrazili svoje neodobravanje, oglasili pa so se tudi nekateri zvezdniki, ki so s komentarji na Twitterju dali vedeti, kaj si mislijo o vsem skupaj. Iggy Azalea, glasbenica, ki je v preteklosti večkrat sodelovala s T.I.-jem, je zapisala, da ima 39-letnik očitno resne težave z nadziranjem vseh žensk v vseh aspektih njihovega življenja in da obžaluje, ker ga voditeljici Nazanin Mandi in Nadia Moham, ki sta z njim opravili intervju, nista resneje opozorili zaradi neprimernosti njegovega početja.

S subtilno gesto se je oglasila tudi glasbenikova hči Deyjah Harris, ki je na Twitterju 'všečkala' vse komentarje, v katerih so ljudje izrazili svojo ogorčenost nad početjem njenega očeta, poleg tega pa je tudi sama delila zapis, s katerim je namignila, koliko ji v tem primeru pomeni podpora javnosti. Napisala je: ''Vse vas imam rada,''eden od komentatorjev pa je odvrnil: ''Tudi mi te imamo radi, lepotica! Žal mi je, ker moraš prestajati takšne stvari in ker je tvoja zasebnost naenkrat postala stvar javne razprave. Radi te imamo, podpiramo te in smo na tvoji strani!''