Madonna o skrbništvu nad Britney Spears: Suženjstvo je bilo že zdavnaj ukinjeno

Madonna je v zgodbi na Instagramu (objavi, ki izgine v 24 urah, op. a.) objavila fotografijo, na kateri ima belo majico z rožnatim napisom 'Britney Spears', zraven pa je pripisala: "Vrnite tej ženski njeno življenje. Suženjstvo je bilo že zdavnaj ukinjeno! Smrt pohlepnemu patriarhatu, ki ženskam to počne že stoletja. To je kršitev človekovih pravic. Britney, prihajamo, rešili te bomo tega zapora!"

Britney je od mladih nog govorila, da je Madonna njena vzornica, leta 2003 pa sta končno glasbeno sodelovali. Takrat sta posneli hit Me Against the Music. Skupaj sta se zapisali tudi v zgodovino nastopov na podelitvah glasbenih nagrad. Na podelitvi glasbenik nagrad MTV sta namreč Madonna in Britney na odru nastopili še s Christino Aguilero, a pozornost sta ukradli plavolaski. Madonna in Britney sta se na odru poljubili, vse ostalo pa je zdaj že zgodovina.

Madonna je le ena od številnih zvezdnic, ki so javno spregovorile o trenutni pevkini situaciji in skrbništvu – to je več kot očitno veliko strožje, kot si je marsikdo sploh lahko zamisli. Britney je pred tedni prvič spregovorila o svojem življenju zadnjih 13 let in prvič poudarila, koliko pravil je v njenem vsakdanjiku.