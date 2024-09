Offset trdi, da je Cardi B med nosečnostjo spala z drugim moškim: Povej resnico

OGLAS

Pred kratkim se je raper Offset oglasil v komentarjih svoje odtujene žene Cardi B, ki se je na svojem Instagram profilu javila v živo in jo obtožil spolnega odnosa z drugim moškim, medtem ko je bila noseča. Pod razdelek s sporočili je 35-letni glasbenik zapisal: "Seksala si z otrokom v trebuhu, povej resnico!" Kmalu za tem je Cardi nekako potrdila njegovo obtožbo in mu odgovorila: "Storila!" Ni jasno, kdaj je prišlo do domnevne afere, toda zvezdnica je julija vložil zahtevo za ločitev od nekdanjega reperja glasbene skupine Migos.

Offset trdi, da je Cardi B med nosečnostjo spala z drugim moškim.

Med svojim javljanjem v živo je raperka obravnavala več svojih problemov, ki jih je imela s svojim kmalu bivšim možem, in trdila, da ji je grozil, da ji bo odnesel darila, ki ji jih je kupil, ker je končala njuno razmerje. "Veš, kaj se mi zdi tako noro? On misli, da me lahko kupi. Obožujem se, ne moreš me več kupiti. Tako noro je, da on misli, da je to dovolj. Ni dovolj, srček," je dejala in dodala: "Se hočeš igrati z mano? Tudi jaz se lahko igram tvojo igro." Potem ko je leta 2020 31-letna Cardi že vložila zahtevo za ločitev, je 31. julija to ponovila.

Offset je svojo kmalu bivšo ženo obtožil, da je imela spolni odnos z drugim moškim.

Medtem ko so se pojavila ugibanja, da jo je njen odtujeni mož znova prevaral, je vir za Page Six takrat povedal, da nezvestoba ni vplivala na njeno odločitev, da prekine ta zakon. "Oddaljila sta se. To jo je bolj kot karkoli drugega gnalo k tej odločitvi," je razkril.