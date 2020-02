Oglas, v katerem se je Jason Momoa poslovil od mišic in las, sprožil mešane odzive

Izklesano telo 40-letnega igralca Jasona Momoe smo lahko občudovali v filmih Aquaman, Liga pravičnih, Konan barbar, v seriji Igra prestolov in še marsikje, 'krasili' pa so ga tudi dolgi lasje in gosta brada. Od vsega tega se je v reklami, ki se je pred kratkim predvajala na letošnjem Super Bowlu, poslovil. Pod oglas se je podpisalo podjetje Rocket Mortgage, vsebina pa govori o domu oziroma sofinanciraju pri nakupu le-tega. Momoa je v oglasu povedal, da je zanj dom tam, kjer je lahko popolnoma sproščen v svoji koži, ob tem pa je 'snel' svoje mišice in odvrgel lasuljo ter pokazal svojo plešo. Seveda je šlo le za poseben efekt – ki pa se nekaterim gledalcem ni zdel pretirano zabaven.