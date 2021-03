Oglasila se je Hana: Goran, lažeš ljudem, tako kot si meni

Kot smo danes že poročali, se je Goran po štirih mesecih končno oglasil na Instagramu, kjer je z javnostjo delil zelo oseben in iskren zapis , v katerem je priznal, da se je vrnil k svoji nekdanji izbranki Claudii in da sta se s Hano razšla že pred časom. Kot je poudaril, ni imel srca povedati Hani, da ljubi drugo, nato pa se je lani zgodil 'lockdown' in ostala sta skupaj zaprta v Nemčiji.

"Ker dobivam posnetke sporočil iz Goranove objave, vam bom povedala sledeče. Gospodič poskuša oprati dejstvo, da ima ljubico. Pred dvema tednoma sva se razšla, ko sem ga zapustila. Še pred tremi dnevi, me je prosil, naj se vrnem k njemu! Torej Goran, nehaj govoriti, da jaz ne začnem. Laži svojim sledilcem, kot si meni. Želela sem te samo prečrtati iz svojega življenja, toda ti se ne znaš obnašati kot moški," je zapisala Hana in priložila sporočila, v katerih razkriva, da sta si še v sredo dopisovala. Vsebina sporočil je bila takrat še polna ljubezni. "Bodi dober, da jim ne povem še več stvari, ki si mi jih storil. In imam fotografije," je za konec sporočila svojemu nekdanjemu izbrancu.

"Nisem sama in nikoli nisem bila sama, kot trdi v zapisu. Imam tako družino kot prijatelje in lahko vam samo rečem, da sem vesela, da sem se ga rešila. Gogi, srečno tebi in tvoji novi dragi. Ženske, kot sem jaz, ne trpijo," je še dodala piko na i v svoj bran.

Goran je med drugim v zapisu dodal, da sta se lani veliko prepirala, nato pa se je vse samo še stopnjevalo. Različni pogledi na svet so mu, kot pravi Goran, jasno pokazali, da ne moreta graditi skupne prihodnosti. In potem je prišla – Claudia Lucia. "Edina podpora, ki sem jo imel v tem času, je bil stik z mojim nekdanjim dekletom Claudio. In zdaj vam bom iskreno povedal, da so se med nama razvila čustva. Iskal sem rešitev, kako bi bila lahko skupaj, a ni bilo mogoče, saj sem vedel, da Hana razen mene nima nikogar. Ta občutek je bil strašen in me je uničil," je zapisal hrvaški sanjski moški.

Spomnimo, da se je o njunem razhodu govorilo že nekaj časa. Bila sta primer, kako lahko v resničnostnem šovu najdeš pravo ljubezen ... no, vse do danes.

V začetku prejšnjega meseca se je Goran v intervjuju za hrvaški portalStory spominjal začetkov s Hano in prav tako ni dal nobenega namiga, da v njuni zvezi kar koli škripa: "S Hano sva imela kemijo že od začetka in tako se je začela zgodba med nama. Ne vem, kako bi se vse zgodilo, če se ne bi srečala v šovu in tega ne bomo nikoli vedeli, toda iskra je tukaj že od samega začetka in seveda med šovom vse poteka hitreje, zmenki so zelo intenzivni in ljudi hitreje ter bolje spoznaš,"je dejal.