Oglasila se je Liamova družina, policija razkrila nove podrobnosti

Po smrti Liama Payna je jasnih vedno več podrobnosti. Policija je namreč nekoliko razjasnila sliko dogajanja pred usodnim padcem zvezdnika, po razkritju telefonskega klica direktorja, pa so se pojavile tudi fotografije razdejane hotelske sobe, v kateri so našli alkohol in droge. Na spletu se oglašajo številni njegovi oboževalci in zvezdniški prijatelji, ki žalujejo za njim, končno pa se je oglasila tudi zvezdnikova družina.

Smrt Liama Payna je močno pretresla javnost, okoliščine usodnega padca čez balkon, pa so vedno bolj jasne. Zdaj je policija razjasnila še nekaj podrobnosti dogajanja pred njegovo smrtjo, obenem pa so se na spletu pojavile tudi fotografije hotelske sobe, v kateri je Liam bival. Že v preddverju hotela se je namreč obnašal nepredvidljivo. V izbruhu jeze je razbil prenosni računalnik, zato ga je osebje odpeljalo v hotelsko sobo in poklicalo na pomoč.

Policija je razkrila nove podrobnosti Liamove smrti. FOTO: Profimedia icon-expand

Policija v Buenos Airesu je potrdila, da so v pritličju hotela opravili ogled kraja padca nekdanjega člana skupine One Direction. Razkrili so, da so v njegovi hotelski sobi našli steklenico viskija, vžigalnik in mobilni telefon. "Soba je bila v popolnem neredu. Veliko stvari je bilo polomljenih," je razkrilo osebje hotela, fotografije pa razkrivajo, da je pevec pred smrtjo razbil ekran televizije, povzročil nered v kopalnici, kjer so v kadi našli vosek in zažgano folijo. Na mizi je bil raztresen bel prah, za katerega oblasti domnevajo, da je kokain, paketi zdravil brez recepta pa tudi zvezek in potni list.

Preiskovalci so zbrali dokaze in prstne odtise, ki so jih poslali na analizo v laboratorij. Obenem so si ogledali tudi balkon sobe in preučili dostop do njega. Soba zvezdnika se je nahajala v tretjem nadstropju, pevec pa je padel kar 14 metrov v globino. Ob padcu si je razbil lobanjo ter hkrati utrpel tako hude poškodbe, da je bil na kraju dogodka mrtev. Po poročanju CNN-ja, ki se sklicuje na začetne obdukcijske ugotovitve, je umrl zaradi številnih notranjih in zunanjih krvavitev.

Po tragični nesreči se je zdaj odzvala tudi pevčeva družina. "Naša srca so zlomljena. Liam bo za vedno živel v naših srcih in spominjali se ga bomo kot sladke, zabavne in pogumne duše. Kot družina se podpiramo po svojih najboljših močeh in iščemo zasebnost in prostor v tem težkem obdobju," so za BBC dejali starši.