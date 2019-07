Oglasila se je nekdanja žena Gaginega novega fanta

Zvezdnico Lady Gaga so pred kratkim paparaci ujeli med poljubljanjem njenega inženirja zvoka, Dana Hortona in fotografije so hitro preplavile splet. Hortonova nekdanja žena, Autumn Guzzardi, pa je na Instagramu objavila svojo fotografijo, kjer je v opisu zapisala: "Poker Face". Ker pa je Poker Face naslov ene od Gaginih pesmi, so oboževalci zdaj mnenja, da je Guzzadijeva s tem komentirala domnevno novo ljubezensko razmerje.