Oglasila se je preživela članica skupine DNK: Ostala sta le pepel in praznina

Na družbenem omrežju se je po tragediji, ki se je pred dnevi zgodila v enem od klubov v Kočanih v Severni Makedoniji, oglasila preživela članica skupine DNK. Ana Kostadinovska je delila ganljiv zapis, v katerem se je poslovila od članov, za katere je zapisala, da so bili njena druga družina. V požaru je umrlo najmanj 59 ljudi, ki so obiskali koncert hip hop zasedbe.

Ana Kostadinovska, preživela članica zasedbe DNK, ki je pred dnevi nastopala v klubu v Kočanih v Severni Makedoniji, ko je objekt zajel požar in terjal mnoga življenja, se je oglasila na Facebooku, kjer je delila ganljiv zapis. Med žrtvami požara so bili še pevec Andrej Gorgievski, klaviaturist Filip Stevanovski, bobnar Gorgi Gorgiev, spremljevalna vokalistka Sara Projkovska, kitarist Aleksandar Kolov in fotograf Aleksandar Efremov.

"Dela moje druge družine ni več. Moja duša je z njimi. Ostala sta le še pepel in praznina ... Kdo bi si mislil, da lahko praznina tako boli," je zapisala Ana. Poleg nje sta preživela še kitarist Goran Tonev in pevec Vladimir Blažev Pancho, ki je bil poškodovan, a že okreva v domači oskrbi. Umrlo je najmanj 59 ljudi V požaru, ki je izbruhnil v nočnem klubu Puls v Kočanih, je umrlo najmanj 59 ljudi, okoli 150 pa je bilo poškodovanih. Žrtve, večinoma mladi, so v klubu poslušale koncert hip-hop skupine. Po prvih podatkih naj bi ogenj zanetile iskre z odra, ki so dosegle strop, ki je bil izdelan iz lahko vnetljivega materiala. Po tragediji so oblasti napovedale preiskavo drugih nočnih klubov, da bi preverile njihove licence. Zdi se, da je Puls deloval s ponarejeno licenco. Skupino DNK sta leta 2000 ustanovila Vladimir in Andrej DNK je bila priljubljena makedonska hip-hop skupina, ki sta jo v začetku leta 2000 ustanovila Vladimir Blažev Pancho in Andrej Gorgievski. Bili so ena najbolj prepoznavnih hip-hop skupin v Severni Makedoniji, znani po pesmih, ki združujejo čustvena besedila z urbanim zvokom.