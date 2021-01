Oglasila se je še ena bivša igralca Armieja Hammerja: Prvo noč me je bilo strah

Prah okoli ameriškega igralca Armieja Hammerja se očitno še ni polegel. Za pogovorno oddajo na zabavni televiziji E! je spregovorila 22-letna manekenka Paige Lorenze in opisala zapleten odnos, ki ga je le nekaj mesecev imela z igralcem Armiejem Hammerjem.

Pred dobrima dvema tednoma smo poročali, da so v javnost pricurljala šokantna zasebna sporočila, ki naj bi jih pošiljal ameriški igralec Armie Hammer. Iz zasebnih sporočil je bilo jasno razvidno, da se igralec spogleduje s kanibalizmom in da je več kot očitno navdušen nad sadomazohizmom. Tokrat je v pogovorni oddaji televizije E! gostovala Paige Lorenze, 22-letna manekena, ki se je z igralcem zapletla lani jeseni. Še preden se je mladenka preselila v Los Angeles, jo je igralec dodal na Instagramu, ona pa se za to ni kaj dosti zmenila, saj, kot je povedala, niti ni vedela, kdo je."Ko sem se enkrat preselila v Los Angeles, pa sva se začela pogovarjati in dobivati," je povedala plavolaska in dodala, da sta se kaj kmalu zapletla in dogovorila, da je njuna zveza odprtega tipa.

icon-expand Armie Hammer in Paige Lorenze FOTO: Profimedia

Sprva se je igralec zdel zelo očarljiv, postaven in smešen, predvsem pa moški,'ki ga ob vstopu v prostor zaznajo vsi', kot je opisala Paige. "Imela sva odprto razmerje in to govorila tudi drugim, a sva eden drugemu nenehno zagotavljala, da ne spiva z drugimi ljudmi. Kmalu sem dojela, da nikakor noče, da bi v svojem stanovanju ali v svoji postelji kdaj koli gostila kogar koli razen njega."

Kot je povedala, je njuno razmerje kmalu prešlo tudi v sadomazohistične vode, ki jih je 22-letnici predstavil prav 34-letni zvezdnik. Sama pravi, da tega prej nikoli ni prakticirala in ni vedela, kako naj se obnaša, kaj naj počne, kaj je in kaj ni normalno. Opisala je tudi njuno prvo 'protokolarno noč'. "To je očitno ena od zelo tradicionalnih stvari v okviru BDSM (sadomazohizma, op. a.), 'protokolarne noči', ko moraš upoštevati natančna navodila, kdaj prideš na določen kraj, in slediti moraš določenim dogovorom, pravilom. Na najino prvo takšno noč sem bila v hudih bolečinah in tudi strah me je bilo, a se mi je zdelo, da je to pač del tega."

icon-expand Paige Lorenze (levo) in Armie Hammer z njegovo mamo (desno). FOTO: Profimedia

Povedala je tudi, da je med seksom uporabljal različne pripomočke, med drugim 'lesen lopar', in ob tem dodala: "Saj niti ne vem, kako se tem stvarem reče, ker nad tem nisem bila zelo navdušena. Imel je različne pripomočke, uporabljal je svoje roke, me grizel po vsem telesu." Med njunim kratkim druženjem je Armie Page povabil na večerjo k svojim staršem, da so skupaj praznovali dan zahvalnosti. "Starši so krasni. Zelo krščanski in zelo tradicionalni ljudje," je povedala 22-letnica. Povedala je, da njegove nekdanje žene in otrok ni spoznala, da pa je videla, kako zelo jih ima rad in da bi za otroke naredil vse. Paige se je decembra opogumila in z Armiejem zaključila kar po sporočilu. Povedala je, da ni več zdržala njegovega nadzorovanja in nenehnega spraševanja, kje je in predvsem s kom je. "Počutila sem se slabo, včasih se mi je od tega obračal želodec, nisem bila sproščena. Vedela sem, da moram to zaključiti čim prej." Armiejeva ekipa medijskih predstavnikov je odgovorila na novinarsko vprašanje o Paiginih pripovedovanjih. Igralčeva ekipa je vse skupaj zanikala. "Te trditve o gospodu Armieju so popolnoma neresnične. Vse interakcije z njegovimi nekdanjimi partnericami so bile popolnoma soglasne, o teh se je z njimi pogovarjal in dogovarjal. Zgodbe, o katerih poročajo mediji, so zgrešen poskus predstavitve ene plati zgodbe, ki lahko hudo škoduje Hammerjevemu ugledu."