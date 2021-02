Oglasila se je žena Armieja Hammerja: Šokirana sem, moje srce je zlomljeno

Po več kot desetih dneh se je od prve objave spornih zasebnih sporočil Armieja Hammerja različnim dekletom, zdaj odzvala njegova nekdanja žena Elizabeth Chambers, s katero ima igralec dva otroka. Pravi, da ne more verjeti, kaj se dogaja in da je njeno srce zlomljeno.

icon-expand Armie Hammer, Elizabeth Chambers FOTO: Profimedia

Elizabeth Chambers, nekdanja žena igralcaArmieja Hammerja, se je končno odzvala na obtožbe deklet, ki za igralca pravijo, da je kanibal in da je sadist, ki jih je silil v stvari, ki jim niso bile všeč. Javilo se je kar nekaj deklet in delilo svojo zgodbo z igralcem. Mnoge so bile v zvezi z njim precej prestrašene in niso vedela, kaj naj naredijo. Več v povezavi spodaj.

Zdaj se je na obtožbe odzvala tudi mama njegovih dveh otrok. Elizabeth je na Instagramu objavila fotografijo s Kajmanskih otokov in zapisala, da je šokirana, da je njeno srce strto: "Že tedne skušam obdelati vse, kar se je zgodilo. Šokirana sem, zlomljena, uničena. Če izvzamemo strto srce, poslušam in bom še naprej poslušala zgodbe ter se na tem področju čim bolje izobrazila. Nisem se zavedala, kako malo vem. Podpiram vsako žrtev napada ali zlorabe in pozivam vsakogar, ki je takšno bolečino doživel, da poišče pomoč, da bi se lahko pozdravila, si pomagala."

38-letnica je dodala, da več od tega zapisa mediji od nje ne bodo dobili. To je njen prvi, zadnji in edini odziv na zadevo, ki se tiče njenega bivšega partnerja. "Hvala vam za vso ljubezen in podporo in hvala že naprej za vso prijaznost, spoštovanje mene in mojih otrok, da najdemo pot, kako nadaljevati naše življenje."